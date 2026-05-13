Un nuevo experimento acerca el internet cuántico a la realidad

Investigadores de cuatro países acaban de construir en laboratorio una red formada por nodos que se "entienden" sin coordinación previa y cuya conexión está garantizada por la física, no por ningún protocolo que alguien pueda interceptar o falsificar. Es el bloque básico del internet cuántico.

Una red de comunicaciones en la que sea físicamente imposible espiar. No "muy difícil de hackear", sino totalmente imposible por ley natural. Una red capaz de generar números verdaderamente aleatorios que ningún actor (humano o artificial) pueda predecir. Una infraestructura cuya seguridad no depende de confiar en sus fabricantes, sino en que la física misma la garantiza. Eso es lo que promete el internet cuántico. Y un experimento publicado este mes en Physical Review Letters acaba de demostrar que uno de sus pilares fundamentales funciona tal como la teoría predecía.

El experimento, firmado por un consorcio internacional con el físico suizo Nicolas Gisin a la cabeza, ha construido en laboratorio la geometría más básica de una futura red cuántica: tres nodos conectados en triángulo por fuentes independientes de fotones entrelazados.

Nodos independientes

La clave está en esa palabra: independientes. En una red clásica, los nodos pueden coordinarse de antemano, compartir instrucciones, sincronizar relojes. Aquí no: cada fuente de fotones funciona por su cuenta, sin saber nada de las otras dos. Y, sin embargo, los tres nodos producen resultados correlacionados de un modo que ninguna coordinación clásica puede explicar. Eso es exactamente lo que necesita el internet cuántico: nodos que se "entiendan" sin coordinación previa, cuya conexión esté garantizada por la física y no por ningún protocolo que alguien pueda interceptar o falsificar.

Lo que ha demostrado el experimento, con un margen estadístico equivalente al que la física exige para proclamar el descubrimiento de una nueva partícula, es que esas correlaciones son reales e irreproducibles por medios clásicos. En el lenguaje de la física, esa red triangular cuántica es genuinamente no local: produce un tipo de vínculo entre sus nodos que ninguna red convencional puede imitar.

Por qué importa: tres aplicaciones

La comunicación imposible de interceptar. La criptografía cuántica actual ya protege infraestructuras críticas (bancos centrales, redes eléctricas, comunicaciones gubernamentales) usando el principio de que observar una partícula cuántica la altera irremediablemente. Pero estos sistemas tienen un talón de Aquiles: exigen confiar en que los equipos funcionan como se declara. La no-localidad de red que demuestra este experimento es la base de una criptografía cuántica de nivel superior, llamada independiente del dispositivo: un esquema en el que la seguridad está certificada por la física, no por el fabricante. Si la red genera correlaciones imposibles de reproducir de forma clásica, nadie —ni el propio fabricante del equipo— puede haber insertado una puerta trasera.

La aleatoriedad genuina. Los números aleatorios son el corazón de la seguridad digital: claves criptográficas, simulaciones científicas, sistemas financieros. Los ordenadores clásicos no generan aleatoriedad real, sino secuencias pseudoaleatorias que en principio podrían predecirse con suficiente información. Las fuentes cuánticas de aleatoriedad ya existen, pero certificar que son verdaderamente impredecibles requiere demostraciones exactamente como la de este experimento. Un estudio reciente en Science Advances demostró que una red con fuentes independientes puede certificar hasta 1,41 bits de aleatoriedad genuina por ronda, superando cualquier límite clásico. Una red triangular cuántica genuinamente no local produce resultados que físicamente nadie puede anticipar, sin necesitar ningún ajuste externo por parte de los experimentadores.

Los nodos del internet cuántico. La geometría del experimento (tres nodos, tres fuentes independientes, mediciones conjuntas en cada nodo) es exactamente la arquitectura básica de la futura internet cuántica. En abril de 2026, investigadores de la Universidad de Nueva York demostraron el primer intercambio de entrelazamiento sobre fibra óptica comercial desplegada en la ciudad. Lo que el experimento triangular aporta es la validación del fundamento físico: prueba que esa arquitectura puede generar correlaciones imposibles de falsificar, las mismas que harán inviolables las comunicaciones cuánticas a escala global.

La física en tres ideas No hace falta entender la mecánica cuántica para captar lo esencial Primera idea: el entrelazamiento es real y verificable. Cuando dos partículas cuánticas interactúan, quedan conectadas de un modo que desafía cualquier explicación clásica. Aunque las separes miles de kilómetros, sus propiedades permanecen correlacionadas de una forma que ninguna señal, ninguna instrucción previa ni ningún truco clásico puede reproducir. Esto lo demostró matemáticamente John Bell en 1964, y los experimentos lo han confirmado desde entonces con precisión creciente. La revisión de referencia del campo recoge los principales resultados acumulados en seis décadas.

Cuando dos partículas cuánticas interactúan, quedan conectadas de un modo que desafía cualquier explicación clásica. Aunque las separes miles de kilómetros, sus propiedades permanecen correlacionadas de una forma que ninguna señal, ninguna instrucción previa ni ningún truco clásico puede reproducir. Esto lo demostró matemáticamente John Bell en 1964, y los experimentos lo han confirmado desde entonces con precisión creciente. La revisión de referencia del campo recoge los principales resultados acumulados en seis décadas. Segunda idea: una red cuántica no es solo más de lo mismo. Conectar varios nodos con fuentes independientes de entrelazamiento genera algo cualitativamente distinto: formas de correlación que ni siquiera el teorema de Bell clásico describe. La red triangular del experimento es el caso más sencillo de esa nueva física. Sus tres nodos generan patrones de resultados perfectamente simétricos que emergen sin que nadie elija ningún ajuste, y son imposibles de reproducir con cualquier mecanismo clásico.

Conectar varios nodos con fuentes independientes de entrelazamiento genera algo cualitativamente distinto: formas de correlación que ni siquiera el teorema de Bell clásico describe. La red triangular del experimento es el caso más sencillo de esa nueva física. Sus tres nodos generan patrones de resultados perfectamente simétricos que emergen sin que nadie elija ningún ajuste, y son imposibles de reproducir con cualquier mecanismo clásico. Tercera idea: ocho sigmas de certeza. En física experimental, una afirmación queda establecida cuando la probabilidad de que sea un accidente estadístico cae por debajo de un umbral muy estricto: el equivalente a lanzar una moneda y obtener cara cien veces seguidas. Eso se llama "cinco sigmas". Este experimento supera los ocho sigmas: la posibilidad de que las correlaciones observadas tengan una explicación clásica es, en la práctica, nula.

Nicolas Gisin. / Universidad de Ginebra.

El hombre que lleva treinta años construyendo esto

Nicolas Gisin es el físico que, más que ningún otro, ha convertido el entrelazamiento cuántico en tecnología real. En 1993, cuando la mayoría de sus colegas aún consideraban la criptografía cuántica un juguete de laboratorio, su grupo en la Universidad de Ginebra transmitió la primera clave cuántica por fibra óptica. En 1995 lo hizo a través de 23 kilómetros de cable bajo el lago Lemán en infraestructura comercial, no en condiciones de laboratorio. En 2001 cofundó ID Quantique, hoy referencia mundial en tecnología cuántica aplicada.

Gisin fue también quien, en 2019, propuso la distribución matemática que el experimento acaba de verificar: un patrón de correlaciones entre tres nodos que, razonó, ninguna red clásica podría reproducir. Llevar esa conjetura al laboratorio y publicarla en Physical Review Letters ha tardado siete años y ha exigido la colaboración de grupos en China, Austria, Francia y Suiza. Que su firma aparezca en el artículo es el cierre de un arco que él mismo abrió, y la confirmación de que su intuición sobre la física de las redes cuánticas era correcta.

Referencia Experimental Genuine Quantum Nonlocality in the Triangle Network. Wang et al. Physical Review Letters, mayo de 2026. DOI:10.1103/5hhc-rw3t

Sin explicación posible

Hay algo que vale la pena detenerse a contemplar. Una red de tres nodos conectados por fuentes independientes puede producir correlaciones sin ninguna explicación en el mundo clásico: sin que nadie tome ninguna decisión, sin que ningún experimentador elija ningún ajuste, como si la propia geometría de la red hablara un idioma que la física clásica no puede traducir.

Gisin lleva treinta años argumentando que ese idioma es el fundamento de una nueva forma de comunicar, proteger y certificar información. El experimento del triángulo elegante es, quizás, su argumento más convincente hasta la fecha.