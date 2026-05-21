Los futuros colonos de Marte podrán imprimir sus propias herramientas

Los investigadores han comprobado que la impresión 3D de metal puede realizarse en un entorno con dióxido de carbono, una condición muy parecida a la existente en Marte. El hallazgo indica que sería factible fabricar herramientas y repuestos directamente en territorio marciano, sin depender tanto de suministros desde la Tierra.

Si algún día los humanos colonizan Marte, necesitarán herramientas y piezas para construir estructuras en el planeta. Transportar suministros pesados y voluminosos a 55 millones de kilómetros de la Tierra sería poco práctico: una nueva investigación realizada en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, sugiere que podría ser posible hacerlo en el Planeta Rojo, mediante la impresión 3D de estas herramientas.

Impresión 3D de metal

Según el nuevo estudio, publicado en Journal of Manufacturing and Materials Processing, la fabricación “in situ” aparece como una pieza clave para cualquier plan de colonización a largo plazo y terraformación de Marte. El trabajo se enfocó en una duda concreta: ¿se puede imprimir metal en una atmósfera dominada por dióxido de carbono, como la de Marte, donde el CO2 representa cerca del 95 % de la atmósfera?

Para intentar hallar una respuesta, el equipo ensayó una nueva técnica de impresión 3D de metal, en la que una capa de polvo metálico se funde con un láser, se añade otra capa y el proceso se repite hasta formar la pieza. En la fabricación de metales, este método suele realizarse en cámaras llenas de argón, un gas inerte que ayuda a evitar la oxidación. La idea era verificar si ese argón podría reemplazarse por CO2, reduciendo la necesidad de llevar gas protector desde la Tierra o producirlo en Marte.

Los experimentos incluyeron la impresión de líneas metálicas de una sola capa en tres entornos distintos, con argón, dióxido de carbono y aire ambiente. Después, las muestras se analizaron en el microscopio para buscar imperfecciones y medir el carácter uniforme de la superficie.

Un paso clave para la autonomía de futuras colonias en Marte

De acuerdo a una nota de prensa, los resultados mostraron que el argón siguió ofreciendo el mejor desempeño, pero las piezas impresas en CO2 rindieron mejor que las fabricadas en aire normal. Para los autores, eso indica que el concepto es factible, más allá de las mejoras que el proceso requiera en el futuro.

Referencia Exploring Metal Additive Manufacturing in Martian Atmospheric Environments. Zane Mebruer and Wan Shou. Journal of Manufacturing and Materials Processing (2026). DOI:https://doi.org/10.3390/jmmp10020067

Aunque el estudio no demuestra todavía que una futura base marciana pueda producir cualquier herramienta de forma inmediata con esta tecnología, sí sirve como evidencia de que una atmósfera rica en CO2 no sería necesariamente un obstáculo insalvable para ciertas aplicaciones de manufactura metálica.

Esto sugiere que imprimir piezas en Marte ya no es una fantasía y puede verse como una línea de ingeniería específica, que es necesario explorar y profundizar. Sin dudas, podría transformarse en uno de los bastiones para proyectos de colonias humanas en el Planeta Rojo.