Un mundo con 100 % de energía renovable en 2050 sí es posible, según un estudio

Un estudio explora de manera realista la posibilidad de que el mundo pueda funcionar enteramente con energía limpia para 2050. Los investigadores presentaron un modelo detallado de un sistema energético global totalmente renovable, estimando las demandas por hora en diferentes regiones geográficas del planeta y explicando cómo se podrían satisfacer estos requerimientos.

Una investigación publicada en la revista Nature Energy y liderada por científicos de la Universidad de Tsinghua, en China, concluye que el escenario de un planeta alimentado íntegramente con energía limpia para 2050 es técnicamente viable si se combinan una expansión masiva de la energía solar y eólica, mayor interconexión de las redes y una gestión más eficiente de la demanda. El trabajo también subraya que la transición podría favorecer el acceso a la electricidad en regiones con menos recursos.

Una solución técnicamente factible

"Nuestros hallazgos muestran que los sistemas de energía global con cero emisiones netas que satisfacen las necesidades universales de electricidad para niveles de vida dignos son técnicamente factibles y requieren 15–20 TW de energía renovable variable (VRE)", escribieron los especialistas en el estudio, según detalla Tech Xplore. Además, los recursos de energía renovable pueden ofrecer acceso rentable a la electricidad en regiones de bajos ingresos, como África.

La investigación incluye el diseño de un modelo global de potencia, con detalle de los recursos necesarios en un año completo y hora por hora en cada región del planeta, integrando expansión de capacidad y estrategias de operación en simultáneo. El coste y la distribución territorial aparecen, sin embargo, como las grandes variables de la transición.

El trabajo estima que harían falta entre 15 y 20 teravatios de energía renovable variable, principalmente solar y eólica. También advierte que el uso del suelo será crucial: solo la energía solar fotovoltaica exigiría más de 9 millones de hectáreas. Aun así, el mapa mundial de recursos renovables juega a favor de la transición, ya que más del 80 % de esa capacidad se ubicaría a menos de 200 kilómetros de los centros de demanda.

Tres pilares hacia la sostenibilidad energética global

El estudio también introduce una dimensión social que suele quedar relegada en los debates energéticos: la justicia climática. Los autores sostienen que los abundantes recursos renovables podrían facilitar un acceso más barato a la electricidad en regiones de bajos ingresos, especialmente en África, donde la expansión limpia no solo sería posible sino también estratégica para cerrar brechas de desarrollo. De esta manera, la transición no aparece únicamente como una obligación ambiental, sino como una oportunidad para ampliar el acceso energético global.

Referencia Integrated planning of net-zero power systems for all. Ziheng Zhu et al. Nature Energy (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41560-026-02054-1

Los investigadores identifican tres cuestiones decisivas para bajar costes y hacer viable el despliegue: la gestión de la demanda, o sea cambiar cuándo y cómo se consume electricidad, la expansión de las líneas de transmisión internacionales y la reducción de barreras comerciales para tecnologías renovables. Según el estudio, la gestión de la demanda podría recortar los costes del sistema en 6,5 %, la ampliación de la transmisión internacional en 5,6 % y la eliminación de barreras comerciales en 12,2 %.

En consecuencia, una red eléctrica 100 % renovable no depende de una única tecnología milagrosa, sino de planificación, cooperación y reglas de mercado alineadas con las necesidades del clima y el ambiente. ¿Será posible armonizar todos estos aspectos de aquí a 2050?