Un sistema de realidad virtual permite cuidar a distancia un invernadero, un huerto o el jardín de casa

Los investigadores han desarrollado un sistema que crea gemelos digitales de granjas reales, permitiendo a los usuarios caminar a través de espacios virtuales totalmente interactivos y observar plantas y cultivos en tiempo real.

Un equipo de la Universidad de Binghamton, en Estados Unidos, desarrolló un sistema de realidad virtual que permite monitorear cultivos reales a distancia y moverse por un invernadero como si el usuario estuviera en el lugar. El enfoque combina sensores instalados en las plantas con un entorno digital tridimensional, que reproduce el espacio físico y muestra datos en tiempo real sobre el estado de cada ejemplar.

Un sistema inmersivo para controlar cultivos a distancia

Hasta el momento, las herramientas de monitoreo más habituales en la agricultura digital suelen presentar la información en paneles bidimensionales, útiles pero limitados cuando se trata de entender el contexto completo de un cultivo. Con este enfoque inmersivo, la persona puede recorrer el invernadero virtual, observar las plantas y consultar variables clave sin necesidad de ingresar al espacio físico.

Según una nota de prensa, el sistema ofrece la experiencia de caminar por un invernadero conocido sin estar realmente allí. Vale recordar que el estudio que sustenta está innovación se presentó en el 35 Simposio de Diseño y Ensayos Microelectrónicos, realizado en Nueva York entre el 18 y el 20 de mayo de 2026.

El proyecto funciona a partir de fotografías de las plantas, que se incorporan como objetos 3D dentro del entorno virtual. En paralelo, un microcontrolador colocado en el suelo o junto a cada planta registra datos como humedad, temperatura y niveles de gas, y los envía al sistema en tiempo real.

Referencia Immersive Digital Twin Framework for Reliability Monitoring of IoT Sensor Nodes Using Mixed Reality. Mohamed Gallai et al. 35th Microelectronics Design and Test Symposium (2026).

Accesibilidad y proyectos educativos

De esta manera, el usuario puede inspeccionar ejemplar por ejemplar y ver cómo evoluciona cada uno, siempre que haya instalado los sensores correspondientes. Más allá del aspecto técnico, los investigadores subrayan un objetivo social claro: la accesibilidad. El proyecto fue pensado para personas mayores o con movilidad reducida, que no pueden desplazarse con facilidad por un huerto, un invernadero o incluso un jardín, pero necesitan seguir de cerca el estado de sus plantas.

Las posibles aplicaciones también incluyen un uso educativo para estudiantes de ciencias biológicas y disciplinas relacionadas con la agricultura, que podrían analizar plantas en un entorno interactivo y cercano a la experiencia real. Los responsables del proyecto indicaron que todavía se encuentra en una etapa inicial: en el futuro, podrían sumarse más funciones según la demanda.