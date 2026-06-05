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Robótica

Un robot aprende a tocar el piano de oído y abre una nueva vía terapéutica

La mano robótica reproduce melodías tras escucharlas una sola vez y podría aplicarse en rehabilitación y terapias

El sistema utiliza cuatro dedos accionados por tendones controlados por pequeños motores eléctricos: las redes neuronales analizan el sonido de una melodía y lo convierten en los comandos necesarios para reproducirla.

El sistema utiliza cuatro dedos accionados por tendones controlados por pequeños motores eléctricos: las redes neuronales analizan el sonido de una melodía y lo convierten en los comandos necesarios para reproducirla. / Crédito: Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC.

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Pablo Javier Piacente / T21.

Un equipo de científicos ha desarrollado una mano robótica que puede escuchar una melodía una vez y reproducirla después de solo dos minutos de práctica autodidacta en un teclado, sin depender de partituras o herramientas preprogramadas. Podría facilitar nuevas terapias contra el Parkinson y otras enfermedades.

Investigadores de la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos, han presentado en un estudio publicado en la revista Journal of the Royal Society Interface una mano robótica capaz de escuchar una melodía una sola vez y reproducirla luego de solamente dos minutos de ejercitación autónoma con un teclado. Según los especialistas, el sistema se "enseña a sí mismo" a tocar “de oído”.

Aprendizaje independiente

La innovación no se sustenta en una programación exhaustiva ni en grandes bases de datos, sino en una forma de aprendizaje inspirada en la biología. Primero, el robot realiza un breve período de "juego creativo”: presiona teclas al azar, registra qué sonido produce cada gesto y construye un mapa entre acción y resultado auditivo.

Después, cuando escucha una nueva melodía, la convierte en una representación espectral, identifica notas e intensidades y genera la secuencia de movimientos necesaria para reproducirla. Según una nota de prensa, la mano logró interpretar una pieza de prueba en un solo intento, sin correcciones posteriores.

El resultado sorprendió incluso por su nivel de desempeño: en pruebas ciegas, dos jueces musicales escucharon a la máquina junto con cuatro pianistas humanos y, en algunos casos, no pudieron distinguirla con facilidad. La universidad sostiene además que la mano robótica igualó el ritmo, la intensidad, las notas y la musicalidad de intérpretes entrenados en varias melodías, mientras que principiantes humanos ni siquiera consiguieron reproducir los primeros compases.

Amplias aplicaciones terapéuticas

El hallazgo abre una línea de investigación con impacto potencial en robótica asistencial y rehabilitación. Los autores plantean que un sistema con estas características podría aprender cómo camina o se mueve una persona cuando está sana y, al momento de sufrir una patología, ayudar a recuperar ese estilo de movimiento con el apoyo de un exoesqueleto.

Referencia

Perception in action: a robotic system that can teach itself to melodiously play music by ear. Hesam Azadjou et al. Journal of the Royal Society Interface (2026). DOI:https://dx.doi.org/10.1098/rsif.2025.0909

También imaginan robots capaces de aprender técnicas de fisioterapia y adaptarlas en tiempo real a la evolución de cada paciente en su casa. Esa perspectiva convierte a la ejecución musical en algo más que una demostración técnica: funciona como prueba de que una máquina puede captar patrones humanos complejos a partir de una experiencia breve y localizada.

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El potencial terapéutico es importante: un robot que aprende por observación y experiencia, en lugar de depender de instrucciones rígidas, podría ajustarse mejor a personas con Parkinson, a sobrevivientes de un accidente cerebrovascular o a pacientes que necesitan rehabilitación personalizada.

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