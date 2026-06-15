El Mundial 2026 podría ser el más tecnológico de la historia

El Mundial de fútbol de 2026 apunta a convertirse en el más tecnológico de todos los tiempos. La inteligencia artificial permitirá analizar en tiempo real los movimientos de los jugadores, mientras que los avatares digitales y el uso intensivo de datos prometen transformar tanto el arbitraje como la preparación de las selecciones.

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Nature, el Mundial 2026 de fútbol que se disputa actualmente en Estados Unidos, México y Canadá aparece como el más tecnológico hasta el momento: cada selección tendrá acceso a una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) capaz de analizar los movimientos de sus jugadores, mientras que avatares digitales construidos a partir de escaneos corporales ayudarán a los árbitros a modelar las jugadas y detectar infracciones.

El fútbol pasa de la intuición a la ciencia

El fenómeno sugiere una tendencia más amplia: el salto de las intuiciones tradicionales al uso intensivo de datos, IA y perfiles académicos dentro de los equipos. El propio ecosistema científico del fútbol se ha consolidado con revistas especializadas como Science and Medicine in Football, dedicada a publicar trabajos sobre medicina deportiva y ciencia aplicada a todas las variantes del juego.

Estos trabajos científicos reflejan hasta qué punto el rendimiento, la prevención de lesiones y el análisis de partidos dejaron de ser asuntos secundarios para convertirse en áreas centrales de investigación y competencia. Sin embargo, la promesa tecnológica convive con algunas dudas metodológicas.

Una revisión sistemática publicada en 2022 en la revista Sports Medicine evaluó modelos de predicción de lesiones musculoesqueléticas en el deporte y halló un panorama todavía frágil: incluyó 30 estudios con 204 modelos, pero ninguno fue validado externamente. Además, un 98 % de los modelos presentó riesgo alto o incierto de sesgo, solo 2 % fue clasificado como de bajo riesgo y apenas el 10 % de los estudios realizó un cálculo previo del tamaño de la muestra.

La combinación de ciencia, datos y tecnología promete cambiar la preparación de los equipos y la forma de dirigir los partidos. / Crédito: Peter Glaser en Unsplash.

Tecnología que avanza y dudas a resolver

Ese contraste ayuda a entender el verdadero desafío del Mundial 2026. Por un lado, las selecciones podrán apoyarse en sistemas capaces de procesar desplazamientos, patrones tácticos y conductas con una rapidez antes impensada. Por otra parte, la evidencia científica recuerda que los modelos predictivos requieren validación rigurosa, transparencia metodológica y reportes completos para no convertir la innovación en una ilusión estadística.

El Mundial de 2026 podría inaugurar una etapa en la que árbitros, entrenadores y analistas trabajen con más información que nunca, desde avatares digitales hasta inteligencia artificial en tiempo real. Pero también será una prueba de fuego para demostrar que el deporte más popular del planeta puede incorporar tecnología avanzada sin perder el rigor científico que exige cualquier decisión de alto impacto.