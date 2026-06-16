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La traición de la juventud: por qué los genes que nos hacen fuertes nos enferman en la vejez

El envejecimiento es el efecto colateral de haber triunfado biológicamente en la juventud, según un estudio

Del pasado al presente: al aumentar la esperanza de vida y reducirse la natalidad, la pirámide demográfica se estrecha por la base y gana peso en las edades avanzadas.

Del pasado al presente: al aumentar la esperanza de vida y reducirse la natalidad, la pirámide demográfica se estrecha por la base y gana peso en las edades avanzadas. / FLI / Kerstin Wagner; generada por IA con Google Gemini. (Versión española T21)

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EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

EDUARDO MARTÍNEZ DE LA FE/T21

Madrid

Existe una aparente paradoja en la biología humana: si la evolución se dedica a perfeccionar nuestra especie, ¿por qué estamos programados para el envejecimiento? La respuesta reside en un fenómeno genético conocido como "pleiotropía antagonista". Formulado originalmente en 1957, este concepto explica que un mismo gen puede tener múltiples funciones a lo largo de nuestra vida, y no todas son positivas. Resulta que ciertas mutaciones genéticas nos otorgan enormes ventajas durante la juventud (como mayor energía, defensas robustas o fertilidad temprana), pero se vuelven en nuestra contra, causando daños irreparables, cuando cruzamos el umbral de la vejez.

Para comprender por qué la evolución permite esta "trampa", hay que entender cuáles son sus verdaderas prioridades. A la selección natural solo le interesa nuestro éxito reproductivo. Una vez que hemos garantizado la descendencia y transmitido nuestros genes, dejamos de ser biológicamente útiles para la especie. Entramos entonces en lo que los científicos del Instituto Leibniz sobre el Envejecimiento (FLI) denominan la "sombra de la selección". En esta etapa de la vida, la naturaleza retira su escudo protector, permitiendo que los efectos secundarios tóxicos de esos genes juveniles campen a sus anchas por nuestro organismo sin que ningún mecanismo evolutivo los frene.

Referencia

Evolutionary genetics of ageing. Handan Melike Dönertaş & Linda Partridge. Nature Reviews Genetics (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41576-026-00959-x

De la fuerza a la enfermedad

Lo que se desprende de este descubrimiento es que el envejecimiento es el efecto colateral de haber triunfado biológicamente en la juventud, según un estudio publicado en la revista Nature Reviews Genetics: ha combinado la teoría evolutiva clásica con análisis de macrodatos genéticos humanos y conseguido cartografiar exactamente cómo operan estas mutaciones de doble filo. El estudio confirma una correlación negativa entre la aptitud reproductiva y la esperanza de vida: eso significa que la naturaleza exige un "pago" por el éxito biológico temprano. Los individuos portadores de genes que promueven una fertilidad alta y temprana (los mismos genes que aseguran la supervivencia de la especie) tienden a pagar un peaje en forma de una vida más corta y un deterioro físico más acelerado en la vejez. Es como si nuestro organismo gastara toda su energía y recursos evolutivos al principio de la partida, quedándose sin reservas para protegerse en las etapas finales de la vida.

Esta idea explica por qué ciertas enfermedades relacionadas con la edad están aumentando tan rápidamente en las sociedades modernas. Las enfermedades cardiovasculares o los trastornos neurodegenerativos, como la demencia, no serían signos aleatorios de desgaste del cuerpo, sino que comparten las mismas causas biológicas profundas.

Surgen porque las vías metabólicas optimizadas para la juventud permanecen descontroladas en la vejez, acumulando daño tisular. Dado que la selección natural nunca tuvo que combatir estos errores en el pasado, ahora somos biológicamente indefensos ante estos procesos, una situación que a menudo se ve agravada por la abundancia de alimentos y la falta de ejercicio en la actualidad.

Un nuevo horizonte médico

Este cambio de paradigma abre nuevas perspectivas para la medicina moderna. Al estudiar estos patrones genéticos a través de herramientas de genómica comparativa, los científicos ya no ven el envejecimiento como un enemigo abstracto, sino como un mapa genético descifrable.

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Si logramos identificar las vías específicas mediante las cuales estos genes beneficiosos se vuelven tóxicos en la etapa postreproductiva, podríamos desarrollar terapias dirigidas. El objetivo no es alterar la esencia de nuestra juventud, sino apagar o modular los "interruptores" de esos genes cuando entramos en la madurez, abriendo la puerta a una longevidad más saludable.

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