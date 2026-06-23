La Roja, entre las cinco selecciones más potentes del Mundial de Fútbol en redes sociales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputa simultáneamente en los estadios de Norteamérica y en las pantallas de miles de millones de aficionados alrededor del planeta. Una reciente investigación de la HHL Leipzig Graduate School of Management ha analizado la huella digital de los 1.245 jugadores, 48 seleccionadores y 48 federaciones participantes. El objetivo de este exhaustivo escrutinio es coronar al verdadero campeón mundial de las redes sociales basándose en la penetración de la plataforma Instagram.

La visibilidad en el fútbol internacional no se distribuye de manera equitativa, sino que sigue una fuerte concentración en torno a figuras globales. El caso más extremo es el de Cristiano Ronaldo, cuyos 666 millones de seguidores en Instagram igualan la audiencia combinada del 93% de todos los jugadores mundialistas menos populares. Otras superestrellas como Lionel Messi, con 507 millones de seguidores, y Neymar, con 234 millones, acaparan una proporción masiva de la atención pública en esta red social.

El papel de España en el "Mundial de las Redes Sociales" España ocupa una posición particular en la investigación académica de la HHL Leipzig, destacando por un modelo de influencia digital menos centralizado. Top 10 Global: Si sumamos la audiencia de los 26 jugadores convocados, la selección española se sitúa entre las más seguidas en términos absolutos, consolidando a "La Roja" como una potencia digital.

Si sumamos la audiencia de los 26 jugadores convocados, la selección española se sitúa entre las más seguidas en términos absolutos, consolidando a "La Roja" como una potencia digital. Popularidad Horizontal: A diferencia de Portugal o Argentina, donde Cristiano Ronaldo y Messi acaparan a casi toda la audiencia, España posee una de las plantillas más equilibradas. Los seguidores combinados de sus 25 jugadores superan la audiencia individual de su futbolista más popular, mostrando un ecosistema menos dependiente de una sola estrella.

A diferencia de Portugal o Argentina, donde Cristiano Ronaldo y Messi acaparan a casi toda la audiencia, España posee una de las plantillas más equilibradas. Los seguidores combinados de sus 25 jugadores superan la audiencia individual de su futbolista más popular, mostrando un ecosistema menos dependiente de una sola estrella. Ausencias relevantes: El estudio resalta anomalías estadísticas que afectan a España, como la ausencia en Instagram de Rodri (reciente ganador del Balón de Oro) y de su seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quienes no poseen cuenta verificada.

El estudio resalta anomalías estadísticas que afectan a España, como la ausencia en Instagram de Rodri (reciente ganador del Balón de Oro) y de su seleccionador nacional, Luis de la Fuente, quienes no poseen cuenta verificada. Impacto institucional: La cuenta oficial de la federación española muestra cifras robustas, aunque es superada por naciones emergentes en impacto digital, como México (7,6 millones).

La cuenta oficial de la federación española muestra cifras robustas, aunque es superada por naciones emergentes en impacto digital, como México (7,6 millones). Quinto puesto: Bajo la fórmula de la "mediana" que iguala las condiciones del análisis (las once estrellas, más técnico y federación), España alcanza la 5ª posición mundial con 5,8 millones de seguidores, confirmando su estatus en el grupo de élite internacional tras superar a Inglaterra y Portugal.

España ocupa el quinto puesto del ranking global del “Mundial de redes sociales”, elaborado a partir de la mediana de seguidores en Instagram de los 11 jugadores más seguidos de cada selección, más el seleccionador y la federación. / IA/T21

Popularidad acumulada vs equilibrio

Si se contabilizan los seguidores totales de las plantillas, Portugal encabeza la lista con 743 millones de usuarios, impulsada casi exclusivamente por su principal estrella ofensiva. Sin embargo, la dependencia de un solo jugador genera anomalías, como ocurre con Nueva Zelanda, donde el defensa Tim Payne concentra el 91% de la audiencia del equipo gracias a una campaña viral promovida por un influencer argentino. Para contrarrestar estas distorsiones estadísticas, el equipo investigador optó por medir la fortaleza digital utilizando la mediana de los 13 perfiles más relevantes de cada nación.

El papel de los entrenadores

Mientras que el 96% de los futbolistas posee un perfil oficial en Instagram, la adopción de esta tecnología entre los seleccionadores nacionales se reduce drásticamente al 56%. Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil, domina abrumadoramente este segmento con 18,2 millones de seguidores, superando con creces al resto de sus colegas en los banquillos.

Los datos reflejan además un claro componente generacional, ya que los estrategas presentes en la red social son, en promedio, más jóvenes que aquellos que prefieren mantenerse al margen del entorno digital.

El peso de las federaciones

Las cuentas oficiales de las selecciones nacionales juegan un papel crucial para cohesionar la identidad digital de todo un país ante la comunidad internacional. La Confederación Brasileña de Fútbol lidera este ranking institucional con 23 millones de seguidores, seguida estrechamente por los perfiles oficiales de Portugal y Francia. Curiosamente, la distribución de la audiencia entre las federaciones es mucho más moderada y equilibrada que la de los jugadores, reflejando el poder de la marca colectiva por encima de los individuos.

El campeón digital definitivo

Al calcular la mediana de los once jugadores más seguidos, integrando también al entrenador y a la federación, Brasil se corona como el indiscutible Campeón Mundial de Redes Sociales 2026. La selección brasileña alcanza una mediana de 18,2 millones de seguidores, logrando mantener una cómoda ventaja frente a Argentina (12,2 millones) y Alemania (6,2 millones). Este enfoque metodológico demuestra que la victoria digital de Brasil no depende de una única figura mediática, sino de una profunda y extensa popularidad estructural en toda su plantilla.

Referencia Social Media Weltmeister 2026: Samba, Superstars und die Macht der Millionen Follower. Julian Hauera et al. HHL Leipzig Graduate School of Management (2026).

Simulando el torneo virtual

Basándose en estas proyecciones de popularidad, los investigadores simularon un cuadro completo del torneo donde siempre avanzaba el equipo con mayor impacto digital. El resultado es una perfecta recreación de la histórica final del año 2002, con Brasil derrotando a la escuadra de Alemania para llevarse la copa.

Esta simulación virtual también arrojó sorpresas notables, como el inédito avance de Marruecos y Egipto hasta los cuartos de final, evidenciando el fervor incondicional de sus aficiones en internet.

Geopolítica y sorpresas inesperadas

El impacto medible en internet no siempre refleja el rendimiento histórico sobre el césped o las dinámicas geopolíticas tradicionales. Un ejemplo llamativo de la simulación es el cruce donde Irán logra superar en alcance e interacción a la selección de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, potencias europeas con gran tradición caen eliminadas prematuramente en la fase de grupos, a pesar de contar con iconos deportivos como Erling Haaland o David Alaba en sus filas.