Cambio Climático
Récord histórico en la temperatura de la superficie del mar
Los datos de Copernicus muestran un océano excepcionalmente cálido para estas fechas, con máximas que refuerzan la alarma por el calentamiento global
Pablo Javier Piacente / T21
El nuevo pico en la temperatura de la superficie del mar confirma una tendencia preocupante: el océano sigue absorbiendo calor a gran velocidad, en un contexto de cambio climático que ya está alterando el sistema atmosférico y marino.
La temperatura de la superficie del mar ha vuelto a marcar un récord para estas fechas. Según Copernicus Climate Change Service (C3S) y Copernicus Marine Service (CMEMS), la temperatura superficial media global alcanzó entre 20,86 ºC y 21,0 ºC el 21 de junio, superando los registros de 2023 y 2024. La coincidencia entre dos sistemas independientes refuerza la solidez del hallazgo y apunta a una señal clara de calentamiento oceánico sostenido.
Datos contundentes
De acuerdo a una nota de prensa, el dato no es una simple oscilación estacional: en el océano global fuera de las regiones polares, las temperaturas se han mantenido entre 0,35 ºC y 0,73 ºC por encima de la media a largo plazo durante los tres últimos años, y en junio las anomalías han alcanzado niveles récord para esta época. Los especialistas interpretan esta situación como el reflejo de dos factores que se superponen: el calentamiento de fondo ligado al cambio climático y la entrada de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial.
El propio servicio climático europeo insiste en que este calentamiento no debe leerse como un episodio aislado. Sus herramientas de seguimiento ofrecen actualizaciones casi en tiempo real de variables climáticas clave y muestran la evolución diaria, mensual y anual de la temperatura superficial del mar con referencia a series que arrancan en 1979.
Múltiples impactos en el sistema climático, natural y económico
Los impactos potenciales incluyen un océano más cálido capaz de prolongar el calor en la atmósfera, aportar energía extra a las tormentas, aumentar la evaporación y elevar el riesgo de lluvias extremas e inundaciones. El fenómeno también puede contribuir al ascenso del nivel del mar, acelerar el deshielo y estresar los ecosistemas marinos, con efectos sobre la pesca, las economías costeras y la biodiversidad.
"El resultado es consistente con lo que cabía esperar en un contexto de calentamiento sostenido del océano sobre el que ahora comienza a actuar un nuevo episodio de El Niño", indicó a Science Media Centre el experto Carlos García-Soto, del Instituto Español de Oceanografía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien no participó de las mediciones.
"Más que un dato aislado, este récord debe interpretarse como el resultado de la interacción entre la variabilidad natural del sistema climático y el calentamiento sostenido del océano debido al cambio climático", concluyó el especialista español.
Fuente: Levante - EMV
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