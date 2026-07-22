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Psicología / Neurociencias

Ver deportes en directo en grupo sincroniza los latidos del corazón y eleva la oxitocina

Un estudio con espectadores de baloncesto muestra que la emoción compartida activa respuestas fisiológicas vinculadas a la experiencia grupal

Un evento que combina la emoción del deporte universitario de alto rendimiento con la conexión personal de apoyar a jóvenes atletas de la comunidad local sirvió como marco de la investigación.

Un evento que combina la emoción del deporte universitario de alto rendimiento con la conexión personal de apoyar a jóvenes atletas de la comunidad local sirvió como marco de la investigación. / Crédito: Oficina de Educación Física y Deportes, Universidad de Tsukuba.

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Pablo Javier Piacente / T21

Un equipo científico demostró que asistir a deportes en directo con otras personas aumentaba los niveles de oxitocina endógena, o sea aquella producida naturalmente dentro del cuerpo, y potenciaba otras señales fisiológicas asociadas con el vínculo social.

Asistir a un evento deportivo en directo no solo activa nuestras emociones: también puede tener efectos medibles sobre el organismo. Un estudio publicado en la revista Translational Psychiatry concluye que ver deportes en compañía se asocia con un aumento de la oxitocina endógena, una menor respuesta de cortisol y una mayor sincronización de los latidos del corazón entre los espectadores.

Sensación de unidad

La investigación, realizada por un equipo de la Universidad de Tsukuba, en Japón, se centró en 60 adultos que asistieron a dos partidos universitarios de baloncesto. Los participantes aportaron muestras de saliva antes, durante y después del encuentro para medir oxitocina y cortisol, llevaron sensores para registrar la frecuencia cardiaca y respondieron a preguntas sobre su experiencia, como el grado de disfrute, la sensación de unidad con el resto de la grada y su intención de volver a acudir a un partido.

Según publica Medical Xpress, los resultados apuntan a que la oxitocina, conocida por su papel en la empatía, la confianza y el vínculo social, no se comportó igual en todos los asistentes. Quienes partían con niveles más bajos antes del partido mostraron incrementos claros, mientras que quienes ya tenían valores altos los mantuvieron elevados.

Sincronización de la frecuencia cardíaca

Al mismo tiempo, el cortisol descendió y la relación entre oxitocina y cortisol aumentó, una señal compatible con una experiencia menos estresante y más favorable al vínculo social.

Sin dudas, el hallazgo clave fue la sincronía cardiaca: los patrones de frecuencia cardiaca de los espectadores se fueron alineando durante el encuentro y después del mismo.

Takashi Matsui, autor principal del estudio, guía a los participantes a través del procedimiento de recolección de saliva durante un partido de baloncesto universitario en vivo. Las muestras permitieron medir la oxitocina y el cortisol, mientras se registraban continuamente las frecuencias cardíacas de los participantes.

Takashi Matsui, autor principal del estudio, guía a los participantes a través del procedimiento de recolección de saliva durante un partido de baloncesto universitario en vivo. Las muestras permitieron medir la oxitocina y el cortisol, mientras se registraban continuamente las frecuencias cardíacas de los participantes. / Crédito: Oficina de Educación Física y Deportes, Universidad de Tsukuba.

Una traducción fisiológica real

Además, la oxitocina endógena mostró una asociación positiva, aunque modesta, con ese grado de sincronización. Esa combinación de respuestas hormonales y cardiovasculares se relacionó también con más disfrute, mayor sensación de unión y una intención más alta de volver a asistir a otro evento en directo.

Para los autores, estos datos sugieren que los eventos deportivos presenciales pueden funcionar como contextos sociales sencillos y escalables en los que aparecen de forma natural experiencias vinculadas al apego y la conexión interpersonal. En otras palabras, esto significa que el valor de ver deporte juntos iría más allá del entretenimiento: compartir la emoción podría tener una traducción fisiológica real.

Referencia

Endogenous oxytocin-linked heart-rate synchrony and social connection during live sports spectatorship. Takashi Matsui et al. Translational Psychiatry (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41398-026-04265-2

Posibles aplicaciones terapéuticas

Aunque un partido en directo no puede considerarse una intervención suficiente para tratar problemas psiquiátricos complejos, sí podría convertirse en una oportunidad accesible para reforzar el bienestar y las relaciones sociales.

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Frente a esto, los investigadores planean seguir estudiando en qué condiciones se maximiza este efecto, qué papel juega el resultado del partido y cómo influyen la experiencia previa del espectador o el paso del tiempo en estas respuestas sociales y su impacto individual.

Fuente: Levante - EMV

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