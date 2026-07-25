La humanidad habló decenas de miles de lenguas: la agricultura las multiplicó y los imperios las borraron

La humanidad no siempre habló las poco más de 7.000 lenguas que se cuentan hoy. Durante buena parte de los últimos 12.000 años pudo haber usado decenas de miles, hasta alcanzar un pico de diversidad hace entre 1.000 y 3.000 años. Después llegó una caída que empezó mucho antes de la globalización contemporánea. Un estudio publicado en Science, liderado por Damián Blasi, investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) y de la Universidad de Harvard, reconstruye esa historia a partir de modelos demográficos y datos lingüísticos.

Su conclusión: las lenguas que escuchamos hoy no son una muestra completa de la capacidad humana para diversificar el habla, sino los restos de un mundo mucho más fragmentado. La reconstrucción divulgada por Nature plantea que la diversidad lingüística creció durante milenios, tocó techo y luego se redujo de forma drástica.

Antes de los campos

Hace 12.000 años, al final de la última glaciación, la población humana era mucho menor y vivía repartida en grupos de cazadores-recolectores. El equipo investigador estima que entonces se hablaban entre 3.300 y 7.800 lenguas, con un intervalo central de unas 4.500 a 6.200. El comunicado de prensa sobre el trabajo aclara que se trata de estimaciones plausibles, ya que no existe un recuento literal: ni grabaciones, censos o textos que permitan conocer con precisión el mapa lingüístico del Paleolítico final.

Para llegar a esa cifra, los autores combinaron reconstrucciones de población mundial con el tamaño habitual de comunidades etnolingüísticas comparables. Partieron de una hipótesis discutible: que un grupo de unas 800 personas podía compartir una misma lengua. El resultado no pretende decir cuántos idiomas había en cada valle o costa, sino reconstruir la gran tendencia de fondo.

La paradoja de cultivar

A primera vista, la agricultura debería haber reducido la diversidad. La vida sedentaria concentró población, conectó territorios y facilitó la expansión de comunidades más grandes. Sin embargo, el modelo sugiere que ocurrió todo lo contrario durante miles de años: la transición a aldeas agrícolas habría abierto una etapa de extraordinaria proliferación lingüística.

La explicación plausible: una comunidad asentada podía crecer y mantenerse relativamente aislada de sus vecinas durante generaciones. Con el paso del tiempo, sus formas de hablar se alejaban: aparecían dialectos, se consolidaban diferencias y algunos acababan convertidos en lenguas distintas. Investigaciones en Nueva Guinea y Vanuatu ya habían observado que las comunidades agrícolas pequeñas pueden mostrar una diferenciación lingüística mayor que grupos cazadores-recolectores vecinos, como recoge Nature.

La proliferación lingüística habría sido, por tanto, una consecuencia de la dispersión humana, de la lenta comunicación entre poblaciones y de una vida local que podía sostener acentos, palabras y gramáticas propias durante siglos, consideran estos investigadores.

Lenguas contemporáneas y su estado de conservación. Elaborado con un mapa base de Natural Earth utilizando datos de Glottolog 5.3 e información adaptada de GlottoScope. / © Claire Bowern. Adaptación al español de T21.

El máximo perdido

Según las trayectorias que generan los modelos, la diversidad se multiplicó aproximadamente por diez respecto al inicio del Holoceno y llegó a sumar decenas de miles de lenguas. El momento exacto sigue abierto (depende de los supuestos del modelo), pero el patrón se repite: el máximo habría llegado hace entre uno y tres milenios. Los autores describen ese periodo como un “pico notable” de diversidad.

La caída posterior, según sus análisis, no puede atribuirse solo al colonialismo europeo, aunque su impacto haya sido devastador en muchos continentes. El retroceso habría empezado antes, ligado a la expansión de grandes Estados, imperios, redes comerciales, migraciones y lenguas administrativas. Cuando una lengua se convierte en la puerta de entrada a los impuestos, la escuela, el ejército, la ciudad o el ascenso social, las lenguas pequeñas empiezan a perder terreno.

Esa desaparición de lenguas no siempre se debe a una prohibición explícita. Basta con que una familia perciba que su idioma ya no abre puertas y decida hablar a sus hijos en la lengua dominante. La sustitución se completa cuando la transmisión entre generaciones se interrumpe.

Referencia The rise and fall of language diversity through the Holocene. D. E. Blasi et al. Science, 23 Jul 2026, Vol 393, Issue 6809, pp. 387-391. DOI: 10.1126/science.adx4343

Lo que está en juego hoy

Hoy se hablan unas 7.159 lenguas en el mundo, según Ethnologue, pero alrededor del 44% están amenazadas; muchas cuentan con menos de mil hablantes. No todas desaparecerán, ni toda lengua con pocos hablantes está condenada, pero la cifra revela la velocidad del riesgo actual.

Problema: cuando muere una lengua no desaparece solo una lista de palabras. Se pierden maneras de nombrar el paisaje, conocimientos acumulados, historias familiares, formas de clasificar plantas, animales y relaciones sociales, además de recursos gramaticales que no tienen equivalencia exacta en la lengua dominante. Una traducción puede conservar parte del contenido; rara vez conserva por completo el mundo que organizaba esa lengua.

El nuevo estudio concluye: la desaparición lingüística es una fuerza histórica profunda. Pero que haya ocurrido durante milenios no la vuelve inevitable: documentar, enseñar y usar una lengua en la vida cotidiana sigue marcando la diferencia entre convertirla en patrimonio de museo o mantenerla como una voz viva.

Fuente: Levante - EMV