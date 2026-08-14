El planeta se acerca a 1,7 ºC de calentamiento: 2027 podría romper todos los récords de temperatura

Mientras julio de 2026 igualaba a 2024 como el mes más cálido medido en el planeta desde 1850, los científicos advierten que un fenómeno "El Niño" excepcional podría llevar a la temperatura media mundial a rozar, o incluso superar, la marca de 1,7 ºC sobre los niveles preindustriales el año próximo.

La temperatura del planeta vuelve a acercarse a territorios inéditos. Julio de 2026 empató con julio de 2024 como el mes de julio más cálido jamás registrado a escala global, mientras distintos análisis climáticos apuntan a que el calentamiento podría intensificarse durante los próximos meses. Algunas proyecciones sitúan a 2027 como un posible nuevo récord anual, con una temperatura media global próxima a 1,7 ºC por encima del nivel preindustrial, de acuerdo a datos de Yale Climate Connections.

Se trata de un contexto especialmente significativo, ya que el calor no se limita a episodios aislados: las temperaturas oceánicas continúan en niveles extraordinariamente elevados y varias regiones del planeta han encadenado registros extremos. En julio, América del Norte, África y Asia tuvieron su julio más cálido registrado, mientras Europa occidental sufrió episodios de calor intenso, sequedad e incendios.

La compleja situación española

La situación también tiene una traducción clara en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) califica julio de 2026 como el mes más cálido de toda la serie histórica española, empatado con julio de 2022. La temperatura media de la España peninsular alcanzó los 25,7 ºC, nada menos que 2,6 ºC por encima del promedio de referencia de 1991-2020. Además, ocho de los diez julios más cálidos registrados en España pertenecen ya al siglo XXI.

El calor fue prácticamente persistente durante todo el mes. Solo entre el 25 y el 27 de julio las temperaturas descendieron hasta valores normales o ligeramente frescos. En algunas zonas del norte de Navarra y Aragón, las anomalías llegaron a rondar los cinco grados. Una de cada tres estaciones de la red principal registró su temperatura media mensual de julio más alta de la serie y, en una de cada seis, también fueron récord las temperaturas medias máximas y mínimas.

Anomalías y sequedad

Los extremos fueron claros y contundentes. Murcia alcanzó los 44,2 ºC el 23 de julio, mientras Granada llegó a 43,9 ºC el día anterior en su aeropuerto. El problema, además, no se reduce a las máximas: las noches más cálidas dificultan la recuperación del organismo y elevan los riesgos asociados al calor persistente.

En el mismo sentido, en el Observatorio de Barcelona se registro una máxima de 40,9 °C el 8 de julio, mientras que el Aeropuerto de Barcelona alcanzó una máxima de 37,7 °C ese mismo día. También el 8 de julio, Reus llegó a una máxima de 40,3 °C.

A la temperatura se sumó otro récord preocupante: la sequedad. Julio 2026 fue el mes de julio más seco en España desde que comenzaron los registros en 1961. La precipitación media peninsular se quedó en apenas 4,3 litros por metro cuadrado, un 26 % del valor considerado normal para el período 1991-2020. En buena parte de la Península predominó un carácter seco o muy seco, con áreas extremadamente secas en el valle del Ebro y, especialmente, en Cataluña.

Promedio de temperaturas de julio de 2026, empatado con julio de 2024 como el mes más caluroso del mundo desde que comenzaron los registros en 1850. Las temperaturas récord de julio fueron generalizadas. / Crédito: NOAA/NCEI.

2027 podría cruzar un límite muy peligroso

Pero el foco internacional está puesto ahora en lo que pueda ocurrir durante 2027. La explicación combina dos factores: el calentamiento provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la posible intensificación de "El Niño".

Los modelos climáticos apuntan a un episodio de "El Niño" durante la segunda mitad de 2026, capaz de añadir un impulso temporal a una tendencia de calentamiento que ya es estructural. Algunos estudios proyectan una temperatura global de 1,62 ºC sobre el nivel preindustrial en 2026 y de 1,71 ºC en 2027.

El posible ascenso estaría relacionado con el desarrollo de "El Niño" y con una aceleración de la tendencia de calentamiento observada en las últimas décadas.

¿No hay vuelta atrás?

Superar temporalmente los 1,5 ºC no equivale a declarar perdido de forma automática el objetivo climático del Acuerdo de París, ya que un año o un mes por encima de ese nivel no constituye por sí mismo el cruce definitivo del umbral climático. Pero la sucesión de récords sí ofrece una señal inequívoca: el margen para evitar un calentamiento cada vez mayor se estrecha.

Julio de 2026 resume esa tendencia con una claridad difícil de ignorar. Mientras el planeta empata un récord global, España registra simultáneamente su julio más cálido y más seco de la historia. Y si las previsiones sobre "El Niño" se cumplen, 2027 podría llevar esa tendencia un paso más allá, hasta convertir los 1,7 ºC en una cifra que deje de pertenecer al terreno de las proyecciones para convertirse en una nueva referencia de la realidad climática.

Fuente: Levante - EMV