Neurociencias
La depresión detiene la formación de nuevas neuronas en el cerebro
Una investigación realizada con tejido cerebral humano revela que en pacientes depresivos la neurogénesis queda bloqueada durante la maduración de nuevas células en el hipocampo
Pablo Javier Piacente / T21
Un estudio muestra por primera vez que la neurogénesis o formación de nuevas neuronas se estanca en los cerebros de adultos con trastorno depresivo mayor: la creación de estas células cerebrales en el hipocampo adulto es crucial, ya que la mayoría de los 100 mil millones de neuronas del cerebro se crean antes del nacimiento. Esto explicaría la reducción de la capacidad de adaptación a un entorno cambiante en las personas con este tipo de depresión.
La depresión mayor podría alterar el cerebro de una manera más profunda de aquello que sugieren las explicaciones centradas únicamente en los neurotransmisores. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Medicine y liderado por científicos del Columbia University Irving Medical Center, en Estados Unidos, aporta evidencias de que el trastorno depresivo mayor se asocia con un proceso de neurogénesis detenido en el hipocampo, una de las pocas regiones del cerebro adulto donde se generan nuevas neuronas.
Los procesos biológicos de la depresión
El hallazgo ofrece una nueva pista sobre los mecanismos biológicos de la depresión y apunta a nuevas vías terapéuticas. Para analizar qué sucede en el cerebro de personas con depresión, los investigadores estudiaron tejido del hipocampo de pacientes con trastorno depresivo mayor y de personas sin ese diagnóstico.
El análisis final incluyó 11 muestras de pacientes con depresión y 19 controles. En total, el equipo pudo analizar cerca de 500.000 núcleos celulares con técnicas que permiten estudiar la actividad genética, la accesibilidad de la cromatina, la distribución espacial y proteínas.
El resultado central fue la identificación de una línea de desarrollo neuronal adulta en el hipocampo humano y, en las personas con depresión, una alteración de su avance. En lugar de observar simplemente una desaparición de las células madre neuronales, los investigadores hallaron una acumulación relativa de estados celulares tempranos y una menor presencia de neuronas en etapas posteriores de maduración. El patrón sugiere que la neurogénesis no se habría extinguido por completo, sino que quedaría bloqueada o ralentizada durante su progresión.
El papel del hipocampo
El hipocampo resulta especialmente relevante porque interviene en la memoria episódica y en la forma en que el cerebro distingue experiencias parecidas, pero diferentes desde el aspecto emocional. Esta capacidad ayuda a evitar que un acontecimiento nuevo se mezcle con recuerdos anteriores. Estudios en animales ya habían relacionado este mecanismo con la creación de nuevas neuronas, mientras que algunos datos en humanos habían apuntado en la misma dirección.
Esta alteración podría contribuir a algunos síntomas cognitivos y emocionales de la depresión, de acuerdo a una nota de prensa. Cuando la separación de patrones funciona peor, una experiencia cotidiana puede quedar asociada con recuerdos negativos previos, favoreciendo interpretaciones más pesimistas o un sesgo hacia la información negativa. El estudio, sin embargo, no demuestra que la interrupción de la neurogénesis sea la causa de la depresión.
Un conjunto de alteraciones moleculares
En concreto, las alteraciones observadas no se limitan a las células que participan directamente en la neurogénesis. El trabajo detectó cambios en redes de regulación genética y epigenética, señales relacionadas con el estrés celular, alteraciones del equilibrio entre actividad excitadora e inhibidora, problemas en la plasticidad sináptica y signos de inflamación y activación inmunitaria. También aparecieron modificaciones vinculadas al metabolismo celular, al transporte intracelular y a la señalización de neurotransmisores. El conjunto apunta a un problema más amplio en el circuito del hipocampo.
Este punto también modifica la imagen tradicional de la depresión. Durante décadas, el trastorno se explicó en buena medida a partir de un supuesto déficit de neurotransmisores como la serotonina. La nueva evidencia encaja mejor con una visión en la que múltiples mecanismos alteran la capacidad de las neuronas para adaptarse al estrés, aprender de las experiencias y reorganizar sus conexiones. Los propios investigadores sostienen que la depresión podría no ser una enfermedad única desde el punto de vista biológico, sino un conjunto de alteraciones moleculares que pueden converger en síntomas similares.
Referencia
Dysregulated adult hippocampal neurogenesis in major depressive disorders. Madeleine S. Peng et al. Nature Medicine (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41591-026-04571-8
La depresión es más que un trastorno del estado de ánimo
El hallazgo tiene además una posible consecuencia terapéutica. Si la neurogénesis queda detenida, reactivar ese proceso podría convertirse en una estrategia para recuperar parte de la plasticidad del hipocampo. No obstante, se trata todavía de una hipótesis de investigación, no de un tratamiento disponible. El estudio identifica mecanismos y posibles opciones terapéuticas, pero serán necesarios nuevos trabajos para determinar si restaurar la generación de neuronas mejora realmente la depresión y en qué pacientes podría funcionar.
La depresión, según esta nueva perspectiva, no sería solo un trastorno del estado de ánimo: también puede modificar profundamente la maquinaria celular que permite al cerebro adaptarse a la experiencia.
Fuente: Levante - EMV
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