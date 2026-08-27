Una hoz en la garganta y un candado en el pie: la tumba que revela el miedo a los muertos

Una joven fue enterrada hace unos cuatrocientos años con una gran hoz de hierro sobre la garganta y un candado triangular fijado en el dedo gordo de un pie. Si el cuerpo se levantaba, según la lógica ritual de quienes la rodeaban, la hoja habría cortado su garganta; el candado habría sellado su regreso al mundo de los vivos.

El hallazgo procede de Pień, en el norte de Polonia, y acaba de ser examinado por un equipo internacional mediante arqueología, análisis osteológico, ADN antiguo, datación por radiocarbono, isótopos y estudio de los materiales hallados en la tumba. Su investigación, publicada en Journal of Archaeological Science: Reports, describe una combinación de objetos protectores sin precedentes documentados hasta ahora en la literatura arqueológica: una hoz y un candado en una misma sepultura.

¿Tumba vampira?

No obstante, hablar de “tumba de vampira” exige cierta prudencia. Es una expresión eficaz, pero traslada al siglo XVII una imagen moderna, moldeada por Drácula, el cine y la cultura popular. Los arqueólogos prefieren referirse a un entierro “no normativo” y a prácticas apotropaicas o antidemoníacas: acciones concebidas para proteger a los vivos de un difunto que podía ser percibido como una amenaza.

La mujer del denominado enterramiento 75 murió entre los 17 y los 19 años. Medía aproximadamente 1,65 metros y fue depositada boca arriba. Los huesos no conservan heridas traumáticas ni patologías que permitan esclarecer la causa de su muerte. No sabemos si murió de enfermedad, accidente, violencia o por circunstancias que el registro material ya no puede recuperar.

De clase alta

Tampoco parece que fuese una marginada pobre. Cerca de su cráneo se conservaron restos de una prenda o tocado decorado con seda y con hilos de plata y oro. En la Europa del siglo XVII, aquellos adornos eran bienes de lujo, al alcance de la nobleza, de burgueses acomodados o de familias con recursos. Esa contradicción (una joven probablemente distinguida enterrada en un espacio singular y tratada como alguien temible) convierte el caso en algo más interesante que una simple escena de terror arqueológico.

La hoz ofrece la clave más explícita. Su filo estaba orientado hacia el cuello. En varios territorios de Europa central y oriental se han localizado enterramientos de época medieval tardía y moderna con hoces, piedras, clavos u otros elementos dispuestos sobre el cadáver. Tales objetos podían actuar como barrera contra el regreso de los muertos, aunque sus significados variaban según las comunidades. Una hoz sobre la garganta parece haber tenido un sentido particularmente drástico: si el fallecido intentaba incorporarse, quedaría simbólicamente incapacitado para volver.

Fotografía y dibujo de la tumba de la joven con una hoz y un candado en forma de pie. / © Poliński et al./ Journal of Archaeological Science: Reports, CC-by 4.0

Referencia A unique, non-normative burial of a young adult female from a 17th-century cemetery in Pień, north-central Poland. A multidisciplinary approach. Dariusz Poliński et al. Journal of Archaeological Science: Reports, October 2026 ; Article: 105967 ; Volume 74. DOI : 10.1016/j.jasrep.2026.105967

Cobre en el paladar

El candado del pie podía representar el cierre definitivo de una vida, la interrupción de una desgracia o la clausura de cualquier comunicación entre ambos mundos. Los investigadores consideran probable que el candado se colocara en el momento del entierro. La hoz, en cambio, pudo añadirse después, ya que el terreno y la estratigrafía sugieren que la tumba fue alterada cuando el cuerpo aún no se había descompuesto del todo.

Hay otro dato extraño. Los análisis detectaron concentraciones inusuales de cobre en el paladar, la cavidad nasal y las primeras vértebras cervicales. Los autores plantean que algún objeto o sustancia con cobre pudo introducirse profundamente en la boca, aunque descartan que fuera una moneda y no han podido identificarlo. No es una prueba concluyente de otro ritual, pero sí una señal de que la intervención funeraria fue más compleja de lo que deja ver la hoz.

ADN revelador

Por último, el ADN mitocondrial de la joven apunta a una posible ascendencia materna vinculada, en última instancia, con poblaciones escandinavas. Sin embargo, los isótopos de estroncio y oxígeno indican que probablemente creció en la región de Pień. Los propios autores advierten: ni el ADN mitocondrial ni los isótopos permiten declarar que fuese extranjera, y mucho menos explicar por qué su comunidad pudo temerla.

Eso es quizá lo más revelador de la tumba. No confirma que alguien creyera literalmente en vampiros, pero documenta un miedo social muy real. En una Europa marcada por epidemias, malas cosechas, guerras y muerte temprana, ciertas personas podían convertirse, incluso después de morir, en depositarias de la ansiedad colectiva.

Fuente: Levante - EMV