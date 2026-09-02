Una isla misteriosa surge súbitamente en un lago canadiense y luego desaparece

Una isla cargada de árboles verdes apareció flotando alrededor del lago Williston, en Canadá, para desaparecer de los registros a los pocos días y posteriormente ser detectada otra vez a decenas de kilómetros. Nunca se ha visto nada parecido en la región: los especialistas aún no han determinado con exactitud las causas del extraño fenómeno.

Una masa de tierra cubierta de árboles fue localizada en el lago Williston, en la Columbia Británica. Las imágenes por satélite confirmaron que no era un montaje, pero su origen sigue siendo una incógnita. Días después de desaparecer, volvió a ser localizada a unos 30 kilómetros de distancia.

Una isla "imposible" pero real

Durante unas semanas, el lago Williston, en el norte de la Columbia Británica (Canadá), ha albergado una presencia tan insólita que incluso quienes conocen bien la zona dudaron de que fuera real. Una pequeña isla cubierta de árboles y vegetación apareció sobre sus aguas, comenzó a desplazarse y, cuando las autoridades intentaron seguirle el rastro, desapareció por completo. Contra todo pronóstico, volvió a ser localizada días después en otra zona del enorme embalse, según informan Science Alert y CBC.

La historia comenzó a mediados del verano, cuando el navegante local Rocky Avery recibió imágenes de una formación aparentemente imposible: una masa verde, con decenas de árboles creciendo sobre ella, que flotaba sobre el lago. Avery compartió posteriormente un vídeo del fenómeno.

Imágenes satelitales confirman el hallazgo

La escena resultaba tan poco habitual que en BC Hydro, la empresa pública que gestiona el embalse, llegaron inicialmente a pensar que podía tratarse de un montaje. En una época marcada por la proliferación de imágenes generadas mediante inteligencia artificial, la cautela parecía justificada.

Pero había una forma de comprobarlo. Las imágenes obtenidas por el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea demostraron que la misteriosa formación existía realmente. Una de las imágenes, tomada el 21 de julio de este año, mostraba una mancha verde sobre el agua aproximadamente 100 kilómetros al oeste de la presa W.A.C. Bennett. Science Alert verificó de forma independiente esas imágenes, que también habían sido examinadas por BC Hydro.

Una "balsa" natural

La supuesta isla tampoco era una isla en el sentido convencional. Los indicios apuntan a que se trataba más bien de una enorme balsa natural formada por restos vegetales, troncos, raíces y materia en descomposición, sobre la que habían crecido plantas y árboles. Su tamaño, según las imágenes por satélite analizadas por BC Hydro, rondaba los 140 metros de largo por unos 70 de ancho, aproximadamente una hectárea.

Lo más desconcertante llegó después. Tras ser observada y fotografiada en el lago, la formación dejó de aparecer en las ubicaciones donde se esperaba encontrarla. Durante un tiempo, parecía haberse esfumado. Sin embargo, el 31 de agosto fue localizada de nuevo, esta vez cerca de la desembocadura del río Ospika. Según BC Hydro, había recorrido unos 30 kilómetros y continuaba aparentemente intacta.

Datos satelitales muestran la ubicación y el tamaño de una isla flotante hallada en el embalse del lago Williston, en el norte de Columbia Británica. / Crédito: BC Hidro.

La crecida del embalse como posible origen

Para los expertos de la compañía, la explicación más plausible está relacionada con el nivel excepcionalmente alto del agua. El embalse alcanzó su máxima capacidad por primera vez desde 2012, y BC Hydro tuvo que dejar salir agua por la presa durante junio y julio. Esa subida podría haber levantado material vegetal que llevaba años acumulándose en una zona protegida de la orilla y haberlo liberado sobre el agua.

Bob Gammer, portavoz de BC Hydro, describió esta hipótesis como la explicación más razonable, aunque dejó claro que no se ha podido determinar con precisión el origen de la formación. La idea es que un árbol caído pudo quedar atrapado durante años en una bahía tranquila, acumulando troncos, musgo, raíces y nueva vegetación hasta formar una estructura lo bastante grande como para flotar cuando aumentó el nivel del embalse.

La "isla fantasma" y sus riesgos

El fenómeno, además de insólito, entraña ciertos riesgos. BC Hydro ha advertido a navegantes y pescadores de que no intenten acercarse ni desembarcar en la formación. Los restos que la mantienen a flote son, por naturaleza, inestables, y las fuertes olas que pueden producirse durante una tormenta podrían desintegrarla.

Por ahora, la "isla fantasma" continúa siendo un misterio. Los responsables del embalse esperan poder determinar cómo se formó, por qué consiguió mantenerse a flote y hasta dónde puede desplazarse. Mientras tanto, el lago Williston guarda un pequeño enigma natural en su enorme extensión.

Fuente: Levante - EMV