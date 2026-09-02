La Tierra se acerca a superar los 1,5 ºC de calentamiento: la ONU asegura que aún es posible revertirlo

La temperatura media del planeta se aproxima al umbral de 1,5 ºC de calentamiento respecto a la era preindustrial, un límite fijado por el Acuerdo de París. La ONU admite que superar temporalmente esa cifra será cada vez más probable, pero sostiene que aún existe una vía para reducir posteriormente la temperatura. Para lograrlo será necesario acelerar el recorte de emisiones, alcanzar emisiones netas negativas y retirar dióxido de carbono de la atmósfera.

El mundo se acerca a un nuevo umbral climático: la temperatura media global está a punto de superar de forma sostenida los 1,5 ºC de calentamiento con relación a los niveles preindustriales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) asume ya que ese rebasamiento, conocido como overshoot, será probablemente inevitable en los próximos años.

Una situación crítica

Pero el informe publicado este miércoles 2 de septiembre introduce una variante decisiva: superar temporalmente los 1,5 ºC no significa que el objetivo del Acuerdo de París esté perdido para siempre. Todavía existe una vía para reducir posteriormente las temperaturas, aunque será mucho más difícil y exigirá actuar con rapidez.

De acuerdo a una nota de prensa, el PNUMA plantea una trayectoria de "rebasamiento, punto máximo y descenso". La idea es que la temperatura mundial pueda superar los 1,5 ºC durante un período limitado, alcance después un pico lo más bajo posible y comience a descender hasta regresar por debajo de ese umbral. El organismo subraya que la forma de esa curva no está predeterminada: cada año de retraso y cada fracción adicional de calentamiento aumentan los riesgos y dificultan el regreso.

La situación parte de un hecho que ya se había observado: 2024 fue el primer año en el que la temperatura media global superó los 1,5 ºC sobre el nivel preindustrial. Sin embargo, el límite del Acuerdo de París se refiere al calentamiento medio a largo plazo, no a un único año. La Organización Meteorológica Mundial y distintos modelos climáticos sitúan el cruce sostenido de ese umbral en esta misma década.

Aún es posible volver atrás

La buena noticia, según Naciones Unidas, es que cada décima de grado todavía cuenta. En el escenario más ambicioso analizado por el PNUMA, el calentamiento máximo podría mantenerse en torno a 1,8 ºC. Otros escenarios apuntan a superar los 2 ºC, mientras que las políticas actuales conducirían a niveles de calentamiento considerablemente mayores a finales de siglo.

El objetivo, por lo tanto, ya no consiste únicamente en evitar que el termómetro cruce una línea concreta, sino en limitar al máximo cuánto tiempo permanece el planeta por encima de ella.

La razón es que los impactos se intensifican con cada fracción adicional de grado. Olas de calor más severas, incendios, sequías, inundaciones, daños a infraestructuras y mayores riesgos para los ecosistemas forman parte de un escenario que se agravaría cuanto mayor y más prolongado fuese el rebasamiento.

La ONU contempla un periodo de calentamiento por encima del límite climático, antes de conseguir que la temperatura vuelva a descender. / Crédito: Javier Miranda en Unsplash.

Se suman más requisitos

El PNUMA advierte además del riesgo de acercarse a puntos de inflexión potencialmente irreversibles, como cambios en grandes masas de hielo, el deshielo del permafrost o alteraciones de ecosistemas fundamentales.

La clave para frenar esta trayectoria sigue siendo la misma: reducir de forma rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las procedentes de los combustibles fósiles y el metano.

Pero el informe introduce una segunda pieza: para conseguir que las temperaturas vuelvan a bajar después del pico, será necesario alcanzar emisiones netas negativas y retirar dióxido de carbono de la atmósfera. Entre las opciones figuran la reforestación, la restauración de ecosistemas y tecnologías de captura de carbono.

Referencia Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return. United Nations Environment Programme (2026).

Un reto complejo

"Este informe reconoce explícitamente la inevitabilidad de superar el límite de calentamiento de 1,5 °C, establecido por el Acuerdo de París, dentro de los próximos años", indicó a Science Media Centre la investigadora Raffaele Bernardello, del grupo de Variabilidad y Cambio Climático del Barcelona Supercomputing Center y el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

"Al mismo tiempo, el informe subraya que la duración y la intensidad de un llamado período de sobrepaso deben limitarse para reducir los riesgos de daño a las personas, los ecosistemas, la infraestructura y las economías", agregó Bernardello, quien no participó del estudio.

El reto no será únicamente reducir emisiones. El PNUMA reclama que mitigación y adaptación avancen simultáneamente, especialmente en las regiones y comunidades más vulnerables. Afrontar el calentamiento que ya está en marcha permitirá reducir daños, mientras se intenta evitar que el planeta alcance niveles de temperatura todavía más peligrosos.

Fuente: Levante - EMV