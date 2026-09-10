Un fármaco diseñado con IA reduce la edad biológica en un modesto ensayo clínico

Seis relojes biológicos independientes basados en proteínas mostraron un aspecto más joven en cuarenta y dos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, observándose la señal más fuerte de la edad biológica a las cuatro semanas con una dosis intermedia de un fármaco diseñado con IA.

El Insilico Medicine informa al respecto sobre un estudio de Nature Biotechnology acerca de Rentosertib, un fármaco para la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). La FPI es una enfermedad pulmonar cicatricial que suele comenzar alrededor de los sesenta y cinco años y reduce progresivamente la capacidad respiratoria.

Mediante IA

La compañía afirma que tanto la diana del fármaco como su estructura química se descubrieron mediante inteligencia artificial generativa (IA).

La diana es TNIK, una proteína relacionada con la fibrosis y con varios rasgos distintivos del envejecimiento, los principales procesos que se cree que impulsan el envejecimiento.

Posteriormente, un programa de química diseñó la molécula. Encontrar la diana y nombrar un candidato preclínico llevó aproximadamente dieciocho meses.

Nota sobre el autor (*) Giulio Prisco es editor sénior de Mindplex. Escritor de ciencia y tecnología, interesado principalmente en ciencia fundamental y espacial, cibernética e inteligencia artificial, TI, realidad virtual, biotecnologías/nanotecnologías y criptotecnologías. Este artículo se publicó originalmente en Mindplex y se reproduce con autorización a T21/Prensa Ibérica. La versión original en inglés puede consultarse aquí.

Ensayo previo

Un ensayo de fase IIa ya había alcanzado su principal objetivo de seguridad. La capacidad vital forzada (CVF) es la cantidad de aire que una persona puede expulsar tras una inspiración profunda.

En personas mayores de sesenta y cinco años, la CVF suele disminuir entre veinte y cincuenta mililitros al año, incluso sin fibrosis pulmonar idiopática (FPI). En el grupo que recibió sesenta miligramos una vez al día, la CVF media aumentó en 98,4 mililitros, mientras que en el grupo placebo disminuyó en 20,3 mililitros.

Una sola muestra de cabello es suficiente para determinar el ritmo individual del reloj biológico. / Bert Maier/© Charité/Bert Maier

Lo que mostraban los seis relojes

El nuevo análisis utilizó muestras de sangre almacenadas de cuarenta y dos pacientes. Los investigadores midieron 2841 proteínas durante doce semanas y determinaron la edad biológica con seis relojes de envejecimiento proteómico. Un reloj de envejecimiento proteómico estima la edad aparente del patrón proteico de una persona en comparación con grandes grupos de referencia.

Los seis relojes apuntaron a una edad predicha más joven con Rentosertib que con placebo. El pico se observó en la cuarta semana con treinta miligramos dos veces al día: aproximadamente tres o cuatro años más joven en la mayoría de los relojes, y hasta seis años en uno de ellos.

Referencia Integration of proteomic aging clocks in a phase 2a clinical trial supports simultaneous geroprotective assessment. Alex Zhavoronkov et al. Nature Biotechnology (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41587-026-03286-y

Señales atenuadas

La dosis que más ayudó a los pulmones no fue la que más modificó los relojes. Los autores interpretan esto como una señal de que el cambio en la puntuación de edad no es solo un efecto secundario de una respiración más fácil.

En comparación con 55.319 perfiles del Biobanco del Reino Unido, algunas tendencias proteicas relacionadas con la edad parecieron retroceder.

El texto describe un efecto senomórfico, lo que significa que el fármaco atenuó las señales de senescencia celular, un estado en el que las células dañadas dejan de dividirse pero permanecen activas e inflamatorias.

Los autores presentan esto como una forma de incorporar medidas de envejecimiento a los ensayos clínicos habituales sobre enfermedades. El estudio es pequeño, incluye a personas que ya padecen una enfermedad pulmonar grave e informa sobre la edad prevista a partir de las proteínas sanguíneas, no sobre una mayor esperanza de vida.

Fuente: Levante - EMV