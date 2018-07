Francis Tomé renueva un año como técnico del CB Marbella

El CB Marbella y Francis Tomé han llegado finalmente a un acuerdo por una temporada y el entrenador malagueño seguirá al frente del equipo azulón, a pesar de no haber prosperado su intento de militar en la LEB Plata y el club tenga que conformarse con seguir en Liga EBA. Tomé y la entidad han firmado un nuevo compromiso con diferentes matices al de estos últimos años. Y es que el técnico no será ahora el responsable de los equipos de cantera, y su única misión (que no es poca) será la de entrenar al primer equipo. El compromiso al que se ha llegado no contempla el apartado de los equipos de base.

El CB Marbella fue este curso el mejor equipo malagueño en EBA, superando a Medacbasket. El equipo de Javier Imbroda, por cierto, no saldrá a competir en la categoría. Sí que estarán Unicaja, CB Novaschool, Benahavís Costa del Sol y CD Coín.