Borja Vivas sufre su primera lesión en 21 años y anticipa su adiós a la temporada

El lanzador internacional malagueño Borja Vivas, que este pasado invierno lograba su octavo oro bajo techo en pista cubierta y estaba en poder de la mínima para disputar la prueba de peso en los próximos Europeos de atletismo al aire libre, ha optado por dar por finalizada la presente temporada. Lo relataba ayer a este periódico, a raíz de la rotura que padece en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

«Durante 21 años no me he perdido por lesión ninguna competición. Pero esta vez no he podido recuperarme de la rotura que sufro desde hace un mes y creo que este descanso va a venirme bien, sobre todo por el cansancio mental que suponen tantas y tantas temporadas sin dejar de competir», expresó. Explica que en muchas ocasiones ha cerrado las temporadas con una mayor saturación mental que física, lo que también le ha hecho tomar esta decisión.

«La resonancia nos demostró que tenía una rotura interna de alrededor de cinco milímetros y que exigía reposo. La evolución no ha sido positiva, pese a los ejercicios para fortalecer que he intentado realizar, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esos factores de crecimiento, que ya empleó Nadal al regenerar los tendones de sus rodillas. Así confío en poder afrontar con garantías una pretemporada especial, puesto que el Mundial de Catar será en septiembre y antes tengo el Nacional en pista en casa, en la pista cubierta de Antequera», argumenta el malagueño.

Vivas, que a sus 34 años de edad confía en disfrutar de varias temporadas más al máximo nivel, reconoce que era el momento de razonar con «mente fría» y encontrar soluciones definitivas a los intensos dolores que padece.