Mireia Belmonte renuncia a los Europeos a causa de sus vértigos

Los problemas de vértigo que venía sufriendo la nadadora Mireia Belmonte durante los últimos meses han impedido que la catalana asista a los Campeonatos de Europa de Natación que se celebrarán en Glasgow entre el 3 y el 12 de agosto.



Belmonte, actual campeona olímpica de 200 mariposa, afirmó en su cuenta personal de Twitter que, después de realizarse las pruebas médicas, todas ellas satisfactorias, los médicos ha recomendado que no forzara durante este verano.







Los vértigos de los últimos meses me impiden competir con garantías en los Europeos de Glasgow. Tras las pruebas médicas, todas satisfactorias, los médicos me recomiendan no forzar. Deseando prepararme con fuerza para el Mundial´19 en Corea. Todo mi apoyo al equipo español.