Ronaldo, Griezmann y Messi, candidatos al premio ´The Best´

Los jugadores del Real Madrid Luka Modric y Raphael Varane, el azulgrana Leo Messi, el atlético Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo, flamante fichaje de la Juventus, figuran en la lista de diez candidatos en la tercera edición del premio 'The Best' al mejor futbolista del planeta, anunciada este martes por la FIFA.



La lista de candidatos se completa con los belgas Kevin De Bruyne (Manchester City) y Eden Hazard (Chelsea), el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), el inglés Harry Kane (Tottenham) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool). Por contra, destaca la ausencia del brasileño Neymar.





OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men´s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) 24 de julio de 2018

Messi, junto a Iniesta, en un partido de Champions League. REUTERS

Cristiano Ronaldo, en su presentación por la Juventus.

Antoine Griezmann, con el trofeo de campeón del mundo hace unos días en su pueblo natal, Macon. AFP

Cristiano -ganador de las dos anteriores ediciones de 'The Best'- y Messi, grandes dominadores de los premios individuales del fútbol mundial durante la última década, vuelven a figurar en la selección pese a las decepciones vividas en el Mundial con Portugal y Argentina, respectivamente.El luso ganó su tercera Liga de Campeones seguida con el Real Madrid, que es el club más representado con tres candidatos 'oficiosos', ya que Cristiano fichó recientemente por la Juventus. También aparecen Modric, nombrado Balón de Oro en Rusia 2018, y Varane, que completó un doblete de ensueño ganando el Mundial y es el único defensa de la lista.De igual modo, completó su particular doblete Griezmann, en su caso con la Liga Europa y siempre como pieza clave en Francia y el Atlético, con el que recientemente firmó su renovación. El Mundial también ha sido decisivo para las nominaciones de Hazard, De Bruyne, Kane y Mbappé, mientras que Salah ve reconocida su sorprendente temporada con el Liverpool, subcampeón de Europa.En categoría femenina, el Olympique Lyon se ha erigido en absoluto protagonista al colocar a seis candidatas al premio: Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsan y Wendie Renard. Completan la lista Pernille Harder (Wolfsburgo), Samantha Kerr (Chicago Red Stars), Marta (Orlando Pride) y Megan Rapinoe (Seattle Reign). Habrá ganadora inédita, ya que no están nominadas Carli Lloyd (2016) ni Lieke Martens (2017).Las listas de candidatos ha sido elaborada por un panel de expertos de la FIFA, basándose en sus respectivos logros durante el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2017 y el 15 de julio de 2018, ambos inclusive.Eltiene el mismo peso que el voto de seleccionadores, capitanes nacionales y periodistas especializados. La FIFA anunciará en su momento un corte de tres finalistas en cada categoría y los ganadores de los premios se darán a conocer el 24 de septiembre en una gala en Londres.