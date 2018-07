Luis Rioja se despide agradecido del Marbella FC

El Marbella FC protagonizó ayer una despedida muy especial, la del extremo sevillano Luis Rioja. El futbolista de Las Cabezas de San Juan ha formado parte de la entidad durante temporada y media. Dieciocho meses en los que jugó 50 partidos y anotó 5 goles.

El presidente, Alexander Grinberg, quiso hacerle una despedida especial agradeciéndole «todo lo que le ha dado al equipo». El mandatario ruso destacó la pena por este adiós. «Hoy es un día triste porque se va Luis tras casi dos años con nosotros y feliz porque se va a un club más grande». En su cariñoso mensaje de despedida, Grinberg apuntó que «no va a defraudar en el Almería» y le auguró un futuro espléndido «dentro de poco jugará en Primera».

El club dio todas las facilidades necesarias al futbolista para que pudiera desembarcar en un equipo como la UD Almería con el que la próxima temporada jugará en Segunda División. «Gracias al Marbella he podido dar el salto a un club profesional y a LaLiga 1|2|3. Sin el Marbella no habría sido posible», dijo el ya exjugador blanquillo.

No quiso detenerse en ningún nombre «porque no me quiero olvidar de nadie». «Quiero darle las gracias al club por estos años. Aquí he sido feliz y siempre recordaré Marbella con gran cariño». También tuvo palabras de cariño hace una afición «cercana». Después de media temporada algo irregular, «estaba en deuda con la afición y este año sí he hecho mi fútbol, he podido hacer disfrutar a la afición y disfrutar yo también sobre el césped».

Su debut en LaLiga 1|2|3 lo afronta con «ilusión». «Es un paso más en mi carrera y tengo que aprovecharlo, pelear por jugar el máximo de minutos y seguir creciendo como futbolista».

En cuanto al Marbella, confesó que siempre llevara al equipo «en el corazón» y siempre que pueda vendrá a ver a mis compañeros.

«Recomiendo a cualquier futbolista venir a este gran club. Todo el que viene aquí se siente arropado y feliz y eso hace que el rendimiento crezca», finalizó en su despedida como jugador marbellí.