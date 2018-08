Carolina Marín arrasa a la japonesa Sato en dos sets

La campeona olímpica española Carolina Marín se impuso cómodamente este jueves a la japonesa Sayaka Sato en los octavos de final del Mundial de Bádminton 2018, en un partido de dos sets (21-7, 21-13) y jugará mañana los cuartos ante una rival todavía por determinar.



Sato, la número 17 del mundo y cabeza de serie número 15 en el torneo, no logró superar a la onubense (Huelva, 1993), dos veces campeona mundial (2014 y 2015) y que actualmente ocupa el número 8 en la clasificación del mundo.



Marín ha aterrizado en China habiéndose proclamado recientemente campeona de Europa por cuarta vez (la tercera consecutiva) y busca salir victoriosa en la competición que se celebra este año en la ciudad china de Nankín (este), tal y como lo hizo en 2014 y 2015.



La campeona olímpica en Río 2016 es la principal baza española en los vigesimocuartos mundiales de bádminton y es ya la única jugadora que se mantiene en competición después de las eliminaciones de Beatriz Corrales en primera ronda y de Pablo Abián y Luis Enrique Peñalver, que cayeron ayer en segunda ronda.



En un mensaje publicado a través de las redes sociales tras su debut en China el pasado martes, en el que venció a la tailandesa Busanan Ongbamrungphan, la española aseguraba que se sentía "muy bien" con la estrategia que está siguiendo el equipo en China y con su propia forma física.







