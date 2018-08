El equipo SAG de Moto2 apuesta por el malagueño ´Ale´ Medina

Alejandro Medina se subirá este fin de semana a una de las motos del equipo «Stop and Go» para participar, por primera vez en su vida, en el mundial de Moto2, una oportunidad única para el piloto nacido en el año 1997. La escuadra catalana llamó a Medina la pasada semana, ante la baja por motivos personales de uno de sus pilotos, Isaac Viñales, y el malagueño voló hasta tierras checas este martes.

«Me consta que Alejandro está allí como un niño con zapatos nuevos», comentó a este periódico el dueño de SGA, Eduardo Perales. Una de las cosas más importantes en el mundo del motociclismo es escuchar y, según palabras de Perales, Medina «tiene esa cualidad, que es uno de los valores que buscamos en nuestros corredores». Pese a que el circuito de Brno es especialmente complicado, entre los escenarios en los que se disputa el Mundial, el de Cártama tendrá la posibilidad desde hoy por la tarde de reconocer el trazado con una bicicleta, puesto que hasta la jornada de mañana, con los primeros libres, están prohibidas las motocicletas sobre el asfalto.

El SGA Racing Team llevaba tiempo siguiéndole la pista y tras sus buenos resultados este año, en el que no se ha bajado del podio, decidieron contactar con su mánager, José Luis Cardoso, a quien «le encantó la idea», como subrayó el dueño del equipo. Además, Perales no descartó su participación en más carreras, ya que «si el chico trabaja», dijo, «no estamos cerrados a nada, y ya veremos lo que depara el futuro».

Además, dos de los técnicos del «Stop and Go» pertenecieron al actual equipo de Medina, Cardoso School Team, y las referencias trasladadas son bastantes buenas. «No solo es rápido en la pista, sino que es un chico encantador», quiso explicar Eduardo Perales, pese a que por el momento, el objetivo es «que sea el que más vueltas consiga completar en la jornada clasificatoria del viernes».

La moto en la que se subirá el piloto malagueño es muy diferente a la que conduce habitualmente. La Kalex se pilota de distintas formas y el estilo también varía, así que mañana también será una prueba para que Medina se adapte correctamente a la máquina que usará en este Gran Premio de la República Checa.

Eduardo Perales no quiere presión alguna sobre el chico, por lo que espera que sea capaz de «acabar la carrera lo mejor que pueda», y sobre todo «que disfrute de la experiencia». Todos los focos estarán colocados este domingo en el joven que pueda estar llamado a ser la gran promesa del motociclismo nacional.

Ésta será la décima prueba del calendario en el Mundial de Moto2, y la escuadra de «Stop and Go» tiene como baluartes al ya mencionado Isaac Viñales, primo del conocido Maverick, y al francés Jules Danilo, quien acompañará a Medina en esta carrera.

Mientras que Viñales se encuentra en la 22ª posición de la general de pilotos, con un total de siete puntos, Danilo aún no ha sido capaz de puntuar, aunque no está solo porque 12 participantes más todavía no han sido capaces de arañar algún punto.

En cabeza está Francesco Bagnaia, del Sky Racing Team, seguido de cerca por Miguel Oliveira, miembro del Red Bull KTM, en un podio que completa un español, Álex Márquez, que corre en el equipo al que su hermano da nombre, el Marc VDS Racing Team.

Perales reconoció que en la segunda categoría hay pilotos que «se caracterizan por su velocidad», pero Medina estará listo para volar sobre el trazado de Brno.