´SuperVivas´ ya se recupera

El campeón malagueño ya se trata con la última tecnología.

Hasta aquellos que parecen estar forjados en acero se lesionan. Entrenamientos, competiciones, esfuerzos, cargas brutales y un sinfín de rutinas estructuradas al milímetro para que el deportista de élite rinda a su máximo nivel. Previenen, sí, pero no son milagrosas. Por eso, pese a los avances de la actualidad, es difícil dar con casos como el del malagueño, Borja Vivas, una de las leyendas vivas del lanzamiento de peso en nuestro país. Año tras año, el actual campeón de España no ha dejado de sorprender en las pistas a nivel internacional, no solo por su cualidades atléticas sino por la fortaleza física que ha venido exhibiendo, sin perderse ninguna de las citas importantes. Pero su rodilla ha dicho basta.

«Fue una decisión difícil para mí, pero las molestias son insoportables y no me dejaban emplearme al máximo», cuenta Vivas, todavía al margen de los entrenamientos en la pista de atletismo. Los últimos ocho Juegos Mediterráneos llevaban su nombre, pero el que se disputó en Tarragona a finales de junio se vio obligado a perdérselo. Aunque el objetivo ahora es «llegar a la siguiente campaña sin problemas, y con la máxima fuerza posible», como comenta el lanzador malagueña. Este año ha conquistado el oro en el campeonato de España, además de hacer la mejor marca de la temporada (20.27 metros), lo que no le valió para conseguir plaza en el Mundial de Birmingham. Otra gran cita que no podrá afrontar el atleta del Club Atletismo Málaga es el Campeonato de Europa de Berlín, que dará comienzo el próximo día 6 de agosto.

El tratamiento que está siguiendo para su rotura parcial del tendón rotuliano está basado en una serie de infiltraciones, a las que Vivas se está sometiendo en la Centro Avanzado de Traumatología Deportiva (CAMDE), bajo la supervisión del doctor Vicente de la Varga. Este método usa unas proteínas llamadas «factores de crecimiento», las cuales estimulan la regeneración de los tejidos dañados. El proceso clínico consta de un total de seis semanas y tres inyecciones.

Solo los 16 mejores lanzadores acudirán a la cita mundial y la lesión ha sido lo suficientemente grave como para lastrarlo. Aún así, parece que el momento de forma de Borja Vivas es de los mejores de su carrera, y la marca cosechada en Valencia en el mes de febrero lo atestigua. A sus 34 años, la estrella malagueña del lanzamiento de peso confía en los resultados positivos del tratamiento y ya solo es capaz de pensar en los próximos objetivos que están al llegar. La trayectoria de Vivas no se queda solo en su éxitos deportivos, sino que ha sido capaz de crear una cantera entorno a un deporte minoritario y ha puesto a la ciudad de Málaga en el mapa internacional del atletismo.