El World Padel Tour vuelve a Mijas por tercera ocasión

El Cervezas Victoria Mijas Open 2018 de Pádel arrancará este próximo domingo 5 entre el Club Cerrado del Águila y la pista central, que estará ubicada en el Recinto Ferial de La Cala de Mijas. Este torneo está encuadrado en el World Padel Tour, y será el octavo asalto del circuito profesional de la temporada. Este año, la localidad costera cumplirá su tercera edición consecutiva en la organización de la prueba, y en total competirán 152 parejas, 96 masculinas y 56 femeninas.

Mientras el cuadro masculino comenzará los primeros enfrentamientos el domingo por la tarde, la competición femenina empezará el lunes, tras un mes de parón. Durante esta edición muchas figuras del pádel malagueño estarán presentes.

A partir del miércoles se pondrá en marcha la fase final en la que los número uno, Fernando Belasteguín y Pablo Lima, intentarán reforzar su posición, tras conseguir dos títulos esta campaña. El cuadro femenino, por su parte, se antoja trepidante. Las dos mejores parejas del torneo, las gemelas Sánchez Alayeto y Gemma Triay y Lucía Sánchez, se verán las caras en un enfrentamiento de mucha calidad. A diferencia del cuadrante masculino, las parejas femeninas pisaran la pista central por primera vez con los cuartos de final, aunque la primera ronda se dispute en el Cerrado del Águila.

Hace escasos días, concretamente el 29 de julio, acabó la última prueba mundial celebrada en Suecia, por lo que los jugadores no tendrán mucho tiempo de descanso hasta volver a ponerse el mono de trabajo. En el país nórdico, Belasteguín y Lima no fallaron en el Bastad Tennis Stadium, dentro de la competición masculina, y aunque esta vez no hubo participación femenina, en el Máster de Valencia, las hermanas Alayeto no fallaron acabando con sus rivales en tan solo dos sets.