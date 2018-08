El milagro de Merion

Un accidente de tráfico en 1949 estuvo a punto de arruinar la carrera del norteamericano Ben Hogan cuando se había convertido en el jugador más importante del momento (tres grandes había ganado en unos meses). Pero su carrera se tambaleó a comienzos de 1949 tras sufrir una colisión con su coche que comprometió primero su vida y luego su carrera. Se salvó, pero los médicos le dijeron que volvería a caminar con dificultad, pero que no volvería a jugar al golf de modo profesional. Pero desconocían la determinación de este vecino de Texas

«Ben. Lo siento. Va a ser muy difícil que usted vuelva a caminar como hasta ahora y mucho menos que pueda disputar competiciones de golf». Postrado en la habitación de un hospital, Ben Hogan recibió la noticia completamente aturdido. Llevaba unos días inconsciente y el efecto de los sedantes le proporcionaba una sensación de irrealidad.

Se sentía algo más tranquilo al ver a su lado a Valerie, su esposa, víctima como él del accidente. A su mano se aferró mientras escuchaba el parte de daños: doble fractura de pelvis, una clavícula rota, fractura del tobillo izquierdo, dos costillas astilladas, múltiples coágulos y otras complicaciones hematológicas que acabarían forzando a ligar la vena cava. El médico le explicó que volvería a caminar y a llevar una vida relativamente parecida, pero que las lesiones le impedirían pasar excesivo tiempo de pie y que sentiría el cansancio con mayor rapidez.

Ben Hogan era uno de los grandes de su tiempo. A sus 37 años, con más de quince en el circuito, ya había conquistado en los dos años anteriores tres grandes (dos PGA y un Open USA) y se sentía en absoluta plenitud. Pero la mañana del 2 de febrero de 1949 pareció cambiarlo todo. Ben y Valerie salieron casi de madrugada, después de un rápido desayuno, del Motel El Capitán en Van Horn (Texas). Les esperaba un viaje de casi 800 kilómetros para llegar a otra localidad donde él debía jugar. El golf profesional obligaba a constantes desplazamientos, la mayoría de ellos por carreteras, para acudir a las muchas invitaciones que recibían. Era la manera de engordar la cuenta corriente porque de las victorias en los torneos grandes uno no podía vivir únicamente. Solo en enero Hogan y su esposa llevaban cerca de diez mil kilómetros de una esquina a otra del país.

Al poco tiempo de comenzar el viaje Hogan tuvo que bajar la velocidad debido a una incómoda niebla y la humedad que había en el ambiente y convertía la carretera en una pista de patinaje. Entre la bruma, de repente, apareció un autocar por el mismo carril por el que él circulaba. Apenas tuvo tiempo para reaccionar. Con un movimiento instintivo se lanzó a la derecha para cubrir el cuerpo de su mujer. Esa acción seguramente evitó males mayores para Valerie y salvó la vida de Hogan porque la barra de la dirección se clavó como una lanza con enorme violencia en el asiento del conductor. En el fondo podía sentirse afortunado pese a todas las lesiones que sufría y que los doctores le recitaban,en el hospital de El Paso donde permanecía ingresado.

Pero allí, aún bajo los efectos de la medicación, musitaba constantemente frases como «siempre he trabajado como nadie, el trabajo nunca me ha perturbado como lo hace con otras personas». Desde que era caddie se había dejado el alma para mejorar y convertirse en un gran jugador de golf. Su corta estatura le había obligado a esforzarse aún más, a depurar la técnica y hacer de su estilo algo reconocible. El día que abandonó el hospital, dos meses después del accidente, fue la primera vez que se enfrentó a los periodistas que le esperaban a la puerta. Su frase fue toda una declaración de intenciones: «Uno trabaja para la perfección toda la vida y de repente sucede algo como esto. Mi sistema nervioso ha sido golpeado y no veo cómo puedo reajustarlo para un golf competitivo, pero les aseguro una cosa: volveré a tener un swing». Valerie, su mujer, la persona que mejor le conocía, apostilló «será el mismo de nuevo».

Hogan redobló su disciplina, desde el primer día que comenzó a hacer rehabilitación. Era evidente que las lesiones le habían dejado tocado y que no podría volver a llevar la misma vida. Era cierto que se cansaba con facilidad, que sufría constantes dolores, que no podía estar de pie demasiado tiempo y que las piernas se le adormilaban con frecuencia. Pero los progresos fueron evidentes en los meses siguientes al accidente.

A finales del verano ya podía caminar con relativa facilidad y la PGA, en un gesto pensado por devolver su nombre al primer plano, le nombró capitán del equipo americano de la Ryder Cup que, como era costumbre antes de que llegase Severiano Ballesteros y cambiase la historia de ese maravilloso torneo, acabó con triunfo sobre los británicos por 7-5.

Pero Hogan no quería convertirse en una mascota, en alguien de quien se hablase en pasado, un «lo que pudo haber sido». A comienzos de 1950 comenzó a jugar de nuevo. Le costaba, sufría, pero resistía en pie. Torneos cortos, pocas jornadas, para que el esfuerzo fuese limitado y pudiese soportarlo. Pero en junio dio un paso adelante, impensable. Se inscribió en el Open USA que se celebraba ese año en el Merion Club de Ardmore (Pennsylvania). Parecía una locura, pero estaba dispuesto a demostrar que su determinación era superior a la del resto. Y allí se presentó. Jugó una primera vuelta discreta que le dejó fuera de los veinte primeros de la clasificación y a ocho golpes del líder. El segundo día fue estabilizando la situación para ponerse en quinto lugar a solo dos impactos de los que mandan en la general. Su cuerpo aguantó como pudo, pero le quedaba un esfuerzo titánico por delante. El formato de la competición obligaba a que las dos útimas vueltas se disputasen el sábado. Dieciocho hoyos por la mañana y otros tantos por la tarde. Nadie esperaba que Hogan fuese capaz de resistir ese esfuerzo. Además hacía un calor salvaje, caía el sol con justicia sobre el campo y el desgaste en los jugadores era mayúsculo.

Por la mañana Hogan acabó tercero y siguió a dos golpes del líder. Por la tarde sufre. Su peor vuelta de la semana. Se sostiene en la pelea como buenamente puede pero por momentos parece desfallecer. El público sigue su partido de forma casi religiosa. Lloyd Mangrum y George Fazio le esperan en el 18 con la vuelta finalizada. Han acabado en 287 golpes y jugarán un play off al día siguiente. Falta Hogan que igualará con ellos si firma el par del hoyo.

Es en ese instante, sin sentir las piernas, devorado por la sequedad del ambiente, por el agotamiento, cuando ejecuta uno de sus grandes golpes con un hierro uno que vuela por la calle del 18 y cae en el green para dejarle la oportunidad de ganar el torneo. Falla el primer putt, pero con el segundo se asegura salir al desempate al día siguiente. El domingo Ben Hogan, sometido a un esfuerzo extra de dieciocho hoyos, es un titán, una fuerza de la naturaleza. Sus rivales acusan el cansancio, pero él no. Resisten a su lado durante la primera mitad de la vuelta, pero el de Texas comienza a escaparse. Pasan factura las horas en el campo, pero Hogan no siente nada. Solo felicidad. Dieciséis meses después de estar a punto de morir, de ser desahuciado para el golf, Ben Hogan conquistaba el Open USA. Lo llamaron con razón «El milagro de Merion».