´Ale´ Medina logra la 24ª plaza en el Gran Premio de Austria

Alejandro Medina ha cruzado la línea de meta como 24º en la prueba disputada en Spielberg (Austria) durante la carrera del domingo. El piloto malagueño ha afrontado su segunda prueba en Moto2 con un mayor conocimiento de la competición para cuajar, primero una buena ronda clasificatoria y después alcanzar un puesto de mérito en la carrera.

El piloto nacido en Cártama recibió la llamada hace un par de semanas del equipo Stop And Go (SAG) para participar en el Gran Premio de la República Checa, en sustitución de Isaac Viñales, que ha sido invitado por el Forward Racing Team para esta prueba. Esta situación y el buen hacer de Medina le han valido un puesto en Austria, que el joven no ha desaprovechado, al quedar a 45.372 segundos de la pole.

Medina acabó los entrenamientos oficiales en la 31ª plaza mejorando su actuación en el campeonato de Brno, donde no consiguió acabar la carrera. Tras subirse por primera vez en su vida a una moto Kalex el pasado fin de semana, el malagueño no desaprovechó la oportunidad que le ha vuelto a brindar el SAG Team.