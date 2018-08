Can We Run Málaga: Carrera por Málaga para perros y sus dueños

¿Tienes perro? ¿Te gusta practicar deporte? ¡Entonces tienes que participar en la Can We Run Málaga! El próximo domingo, 30 de septiembre, tendrá lugar en el Parque Huelin un acontecimiento único para poder disfrutar junto a tu mejor amigo.

Can We Run Málaga es un evento organizado por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica (grupo de comunicación al que pertenece este diario) y Go Fit donde aquellos que lo deseen pueden participar con sus compañeros perrunos en diferentes marchas o carreras y disfrutar de un programa de actividades en familia.

Una jornada que contará con diferentes actividades para disfrutar de una divertida mañana junto a los suyos. La jornada arranca a las 9.30 horas y a las 10.00 horas tendrá lugar la salida de la Categoría Runner, un recorrido de 3 kilómetros para correr junto a tu perro en un entorno inigualable. A las 10:45 dará comienzo la Categoría Marcha, que consistirá en un recorrido de 1,5 kilómetros para disfrutar de un paseo junto a otros participantes y sus mascotas. ¡Los ganadores tendrán premio!

Pero ahí no acaban las actividades. A las 11.30 horas los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades de adiestrmaiento, terapia agility y exhibiciones llevadas a cabo por la Unidad canina de Policía Local de Málaga.



Si estás interesado en participar, puedes inscribirte a través de la página oficial de Can We Run en Málaga o si lo prefieres, de forma presencial a partir del 20 de agosto en el departamento de mascotas de El Corte Inglés de Málaga. La inscripción para Runner Adulto y su perro es de 6,95 euros; para menores (de 4 a 17 años) acompañados de su mascota es de 3,95 euros. Si quieres correr con tu familia en equipo (4 miembros) más tu compañero perruno, la inscripción es de 17,95 euros. Si por el contrario deseas participar en la marcha, la inscripción para adultos es de 6,95 euros, para menores, de 3,95 euros y para familias 17,95 euros. Asimismo, el 30 por ciento de lo recaudado con las inscripciones se destinará a la Protectora de Málaga, una de las entidades que vela por el cuidado y la adopción de estos animales.



Esto es lo que incluye la inscripción:



Bolsa del corredor, camiseta del evento de la marca Boomerang y bandana customizada para la mascota.

Bono regalo de 10 euros para compras a partir de 30 euros a canjear en el departamento de mascotas del Corte Inglés de Málaga hasta el 31 de octubre de 2018.

Pegatina para el coche "Mascota a bordo" de la Can We Run Málaga.

Producto Fun Pack de Trixie.

Muestra de producto de la marca Advance.

Trofeo a los primeros de la categoría Runner (masculino, femenino y familia).

Medallas para los menores de la categoría Runner y Marcha.

Zona de avituallamiento tras la competición

Servicios médicos.

Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.

Este evento está patrocinado por El Corte Inglés y Advance. Cuenta con la colaboración de Supermercados El Corte Inglés, Coca-Cola, Boomerang, Trixie, Copyrap, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio oficial de Veterinarios de Málaga. Además, como aseguradora oficial cuenta con Divinapastora Seguros.

¡No lo dudes y participa en Can We Run Málaga!