"Me caracterizo por marcar goles, pero sin el equipo es imposible"

El Málaga CF Femenino se garantizó gol al fichar a la canaria. 77 goles anotó el año pasado y en el debut en el Costa del Sol hizo dos en apenas 15 minutos. Celia no sale por las noches ni bebe alcohol ni refrescos. Es una profesional que se cuida, pero lamenta la disparidad de sueldos de hombres y mujeres.

Arguineguín tiene poco más de 2.500 habitantes. Algo muy especial tienen esas tierras del municipio grancanario de Mogán porque de ahí han salido estrellas del fútbol de la magnitud del mago Juan Carlos Valerón o del talentoso David Silva. También es de allí el central Aythami Artiles. Y allí nació hace 24 años Celia Ruano Trujillo, la «killer» del nuevo Málaga CF Femenino, autora de 77 goles el pasado año en Segunda y uno de los refuerzos malaguistas para su aventura en Primera.

¿Cómo comenzó Celia Ruano a jugar al fútbol?

Con 9 años me quedaba en casa de mi tía y mi primo iba a entrenar al fútbol. A mí no me gustaba, pero para no aburrirme en la grada esperándole, me puse a jugar con ellos. Eran chicos de mi misma edad. Me inscribieron y al año siguiente me fui con el Arguineguín, a jugar con chicos. Con 12 años ya formaron un femenino.

¿Qué le gusta del fútbol?

Es un mundo aparte... Te da de todo. No sólo alegrías, también tristezas. Aprendes un montón de cosas. Lo básico en la vida es aprender, y el fútbol te da muchas cosas. Es cierto que te quita: mírame a mí, aquí en Málaga, lejos de mi familia. Pero te da más de las que te quita.

Con 24 años, tras haber jugado ya en Primera, ¿llega en el momento idóneo al Málaga CF?

Soy una jugadora joven y le puedo aportar mucho al Málaga. Vengo de un Segunda, es cierto.

El Málaga también estaba en Segunda..

Sí, pero la infraestructura es diferente. Yo vengo de un equipo de pueblo, y esto es otra cosa. Pero con trabajo y esfuerzo pretendo dar al Málaga lo que me ha dado.

Ha jugado toda la vida en el Femerguín, que fue rival del Málaga en la fase de ascenso, pero también jugó dos años en el CD Tacuense. ¿Cómo fue aquello?

Porque al final necesitaba un cambio. El año anterior ya había decidido cambiar y fiché por el Tacuense, pero luego decidí volver al Femerguín. Pero al año siguiente sí di el paso y ascendimos a Primera. Y ya me quedé para jugar en Primera, aunque no pudimos mantener la categoría. Así que decidí volver al Femerguín, más cerca de mi familia, y a jugar con mi hermana.

Su hermana es capitana y central del CD Femerguín, ¡vaya estirpe!

Tiene buen nivel, no porque sea mi hermana.

¿Qué le dijo ella cuando le llegó la oferta del Málaga?

En parte, ella me dijo que me fuera a Málaga, como mis padres, que en todo momento también me dijeron que me viniera. Pero en parte, somos sólo dos hermanas, y no quería que me fuera en cierto modo. Me dijo que viviera la experiencia fuera de la isla.

¿Cómo se marcan 77 goles en una temporada en Segunda?

En la Segunda de allí somos 14 equipos, y es cierto que hay algunos equipos con menos nivel. No es un nivel tan exigente como en la Península, pero hay que marcarlos. Con la ayuda del equipo lo logré.

«Jamás permitas que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños». Es la frase de su cuenta de Twitter. ¿Por qué?

No debes dejar que los miedos te puedan. Cuando me llega la oferta del Málaga me lo pienso mucho. Ya había tenido otras ofertas de Primera y el año pasado también las tuve, pero en parte ese miedo a lo desconocido, a irte fuera€ Yo ya había estado en Tenerife, pero no es lo mismo. El miedo a irte lejos, a aguantar un año fuera€ Pero este año ocupó más el sueño que el miedo, y lo voy a perseguir.



¿Tiene representante?

No... No tengo representante. Me llamó Mario, del cuerpo técnico, a través del míster, Antonio. Y con él hablé.

¿Lo pensó mucho?

Al principio sí, por el tema del miedo que te decía. Pero después me atreví, por qué no. Un año de experiencia en un gran club voy a aprender.

¿Qué es lo que más le gusta del fútbol?

Es un global. El buen ambiente del vestuario. Me gusta competir y hacer goles, gracias al equipo.

¿Y lo que menos?

Cuando las cosas no salen bien. Yo es que me lo tomo muy a pecho. He tenido no muy buenos entrenamientos, al principio. Me costó adaptarme, y eso me lo llevo a casa.

¿Qué se ha encontrado en el Málaga CF Femenino?

Un gran recibimiento, de todos. Club, cuerpo técnico, jugadoras€ Nos han acogido muy bien las compañeras que ya estaban el año pasado. Se ha formado un gran grupo.

Debutó el domingo en el Costa del Sol. ¿Qué pensó cuando el míster le dio el 11 titular y Celia Ruano se quedó en el banquillo?

Como jugadora, es cierto, que me digo que algo he hecho mal. También el míster quería mirar cosas, es su primer once. Pero a mí eso me enfada. Pero si él decidió que ese equipo era el mejor y eso era lo mejor para el equipo, pues está bien. Personalmente, yo me exijo. Me digo a mí mismo que algo tendré que cambiar o mejorar.

Se lesiona una compañera en los primeros minutos y usted sale. En apenas unos instantes ya marca el primero. Y luego, el segundo. ¿Qué sintió?

Nos salió una primera parte muy buena. La primera que tuve fue dentro. Y eso me dio a mí un poco de ánimos para ir a por el segundo, que llegó a traspié. Fue un buen debut con el Málaga. Yo me caracterizo por tener gol, pero al final una no mete el gol por sí misma, es trabajo del equipo.

¿Qué tal con el míster, Antonio Contreras?

Bien, es cercano, te explica, es claro en lo que le gusta y no. Así es como se debe trabajar profesionalmente. Me siento cómoda. Lo que no le gusta te lo dice para corregir.

Ha tenido que dejar a su perro Nasky en casa€

Sí (pone cara de pena). Tiene 12 años y lo he dejado con mis padres. Lo echo un montón de menos. Soy muy proanimales.



¿Ha ido a la Feria?

Fui en la tarde del lunes, porque descansaba el martes, y quise ir a ver cómo era.

¿Se tomó un vinito?

No me gusta. Ni la cerveza. No me gusta la noche, no salgo de fiesta. Sólo salgo si hay algo puntual del equipo y en el mes de julio, en las fiestas de mi pueblo.

¿No sale nada de nada?

Es que no me gusta la noche. Me trato de cuidar. Sólo bebo agua, dejé también los refrescos. Intento comer bien.

Celia, ¿se puede vivir del fútbol femenino?

Yo pienso que no. Vivir, para ir mes a mes, sí. Pero cuando tengas 32 años y te retires, no tienes la posibilidad de poder vivir. No ganamos ese dinero. La mayoría de jugadoras estudian para tratar de tener una carrera y poder seguir cuando acabe tu carrera.

¿Ha estudiado?

Ahora voy a estudiar algo relacionado con el deporte.

Cree que los salarios se podrán acercar entre hombres y mujeres en el mundo del fútbol?

Yo creo que no... Ha evolucionado el fútbol femenino, gracias a la gente y a los medios de comunicación. Pero llegar al nivel de un hombre, no. Quizá en 30 ó 40 años sí. Pero el fútbol masculino está a años luz del femenino en tema de salarios.

¿Qué es lo que más le ha gustado de Málaga?

Si te digo la verdad, en las dos semanas que llevo aquí sólo salí ese rato a ver la Feria y a comprarme unas botas, porque aquí se juega en césped natural y allí es artificial. En mis 16 días, he estado adaptándome en casa, colocando cosas. Ahora también en pretemporada es más difícil. Cuando empiece la temporada, en mi día libre, sí iré a tomar un café. El club me ha dado mucha confianza y quiero devolvérsela.

¿Firmaría marcar 15 goles en Primera?

Yo firmo quedar en mitad de la tabla con el equipo. Creo que podemos luchar por algo más de la permanencia. Hay un buen grupo y podemos estar ahí. Han hecho un gran grupo y, con trabajo y disciplina, se puede hacer algo, luchar por más que descender. No nos han dicho objetivos, pero creo que sí. Primero firmaría la permanencia holgada y luego, esos 15 goles.

¿Había tenido una presidenta, como aquí en Málaga con Hamyan Al-Thani?

No nunca, ésta es la primera vez. Nos sigue mucho, nos desea suerte antes de los partidos y está con nosotros, apoyándonos.

¿Y qué le parece el Málaga de chicos?

Ya empiezan la Liga y quiero verlos luego aquí, en Liga y en el partido de Copa. Voy a tratar de verlos todo lo que pueda. Quiero verlos y también ayudarles en todo lo que pueda. Me encanta el fútbol, me paso horas viéndolo.