Málaga, capital del atletismo con el inicio del Mundial Máster

La ciudad acoge, de esta manera, uno de los campeonatos mundiales con mayor participación de la historia en el que estarán presentes hasta 87 países distintos.

Ya está aquí. Durante 12 días, la ciudad de Málaga se convertirá en la capital mundial del atletismo. Y no, no van a pasar por la ciudad ni Usain Bolt ni Ruth Beitia ni ninguno de los ídolos modernos con los que cuenta está disciplina, pero sí que van a estar presentes exmedallistas olímpicos, exmundialistas y un sin fin de atletas sénior que, pese a no tener la misma juventud, mantienen intacta la ilusión del primer día. Estamos hablando del Mundial de Atletismo Máster.

Esta vez la cita se convierte en el tercer campeonato mundial con más afluencia de participantes en la historia, mientras que se celebra por segunda vez en nuestro país, después del Mundial de San Sebastián de 2005. Una representación de 87 países que se van a enfrentar en cuatro categorías diferentes. España, y en especial el atletismo malagueño, goza de gran presencia durante en el torneo, con 12 equipos de la provincia buscando triunfar en la gran cita mundialista.

Las instalaciones son otro de los grandes alicientes, puesto que hasta cuatro sedes se encuentran a disposición del Mundial, entre las que se encuentran: el tartán de Carranque, las pistas de la Universidad de Málaga, el estadio de Torremolinos, y el emplazamiento principal que se ubica en el Ciudad de Málaga, junto al Martín Carpena.

35 años es la edad mínima que exige este campeonato para poder participar, aunque en este evento la curiosidad es que no existe una edad límite y cualquiera que cumpla con las condiciones físicas y los requisitos que desde su federación se le exija, tiene la posibilidad de seguir compitiendo en este espacio deportivo internacional. Sobre el resto de atletas destaca la presencia de dos personas que, incluso, superan los 100 años. El italiano, Giuseppe Ottaviani, que suma 102 primaveras, y la india, Man Kau, que también alcanza los 102 años, estarán entre los dos presentes en seis pruebas.

Pese a que la competición no sea tan glamurosa como el escenario profesional de los grandes momentos olímpicos o la conocida «Diamond League», alrededor de 120 profesionales del periodismo cubren desde hoy este evento, por lo que la cobertura mediática está prevista que sea masiva. Entre los países que más destaca por el número de periodistas acreditados se encuentra Japón, que contará con 24 comunicadores contando cada jornada desde la capital costasoleña.

Desde hoy, la ciudad de Málaga se pone las mallas y está completamente preparada para vivir 12 días de intenso atletismo «máster».