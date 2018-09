Guía para comprender la Liga de Naciones de la UEFA

Al aficionado al fútbol cada vez se le hace más largo el período bianual entre Eurocopa y Mundial. Las fases de clasificación se hacen cada vez más farragosas y los amistosos no satisfacen a los seguidores. Esas son las razones por las que la UEFA justifica la introducción de la Liga de Naciones, la nueva competición que arranca este jueves con un interesante partido entre Alemania y Francia. No obstante, se trata de un torneo con un complicado sistema de seguimiento y que se verá también influido por la fase de clasificación para la Eurocopa.

Formato de la competición



La Liga de Naciones la disputan 55 selecciones, agrupadas en dieciséis grupos, divididos a su vez en cuatro divisiones (A, B, C y D). Los grandes alicientes del torneo están en la primera división, llamada Liga A, con selecciones como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Islandia, Portugal, Italia, Polonia, España, Inglaterra y Croacia. Los cuatro primeros de cada grupo de esta Liga A se clasifican para una 'final four', que se jugará en junio de 2019. El vencedor de esta final será el primer campeón de la Liga de Naciones y se clasifica para la Eurocopa. Los mejores de la segunda división (B), tercera (C) y cuarta (D) ascenderán. Los últimos de cada rango descenderán.



Fechas del torneo



Los partidos de esta Liga de Naciones se disputarán entre el 6 y el 11 de septiembre, el 11 y el 16 de octubre y entre el 15 y el 20 de noviembre. En total, serán seis jornadas para cada selección, con partidos que buscan incrementar los incentivos económicos procedentes de la televisión para cada federación, puesto que las selecciones de la Liga A se van a embolsar 1,5 millones de euros simplemente por participar y otro 1,5 si acaba campeón de su grupo. El vencedor de la 'final four' con los cuatro mejores de la Liga A se llevaría 7,5 millones de euros.





Clasificación para la Eurocopa



Una vez que acabe la Liga de Naciones, se sortearán los grupos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, que se disputará en doce países y en la que participarán 24 selecciones. Los dos primeros de los diez grupos obtendrán su billete para la fase final. Las otras cuatro plazas se las jugarán dieciséis selecciones, que serán las campeonas de los 16 grupos que forman la Liga de Naciones. Si una selección ya hubiera obtenido su pase gracias a este último torneo, su puesto en la repesca la ocuparía el segundo mejor clasificado y así de manera sucesiva.

Los jugadores de la selección española atienden a Luis Enrique en un entrenamiento. EFE

Los partidos y los rivales de España



España está englobada dentro del grupo 4 de la Liga A junto a Inglaterra y Croacia, ambas selecciones semifinalistas en el pasado Mundial. El torneo supone una excelente piedra de toque para el nuevo proyecto que encabeza Luis Enrique. La selección debuta ante Inglaterra en Wembley el sábado 8 de septiembre (20.45 h.) y se enfrenta a Croacia el próximo martes en Elche (20.45 h.). El partido entre las dos últimas campeonas del Mundo, Alemania en Brasil 2014 y su heredera, Francia, que venció en Rusia 2018, abren la primera edición de la Liga de Naciones el jueves en el Allianz Arena de Múnich.