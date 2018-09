Maialen Chourraut, plata en la Copa del Mundo de slalom

La palista española Maialen Chourraut ha logrado este sábado la medalla de plata en la modalidad de K1 de la Copa del Mundo de slalom, última cita del circuito y que se ha disputado en el Parc Olímpic de La Seu d'Urgell (Lleida).

La vasca, campeona olímpica en Río 2016, superó el corte de las diez palistas que se clasificaron para la final, con una marca de 105,72 segundos. Ya allí, firmó una gran bajada (104,45 segundos) que le posicionó segunda para terminar decimotercera del ranking de Copa del Mundo, con 151 puntos. Por su parte, la otra española en la prueba, Irati Goikoetxea, terminó vigésima novena (160,63 segundos), que se tradujo en una 35ª posición en el ranking con 50 puntos.

"Me ha costado mucho. Ha sido un verano de Copa del Mundo muy difícil, pero aquí he tenido la oportunidad de volver atrás, de trabajar una navegación que hacía años atrás", explicó Chourraut. "Este resultado me da confianza para ver que, sin hacer nada especial, puedo ser rápida", añadió.

La primera plaza de la Copa Mundial de La Seu d'Urgell ha sido para la alemana Ricarda Funk (102,68 segundos), y el bronce para la británica Mallory Franklin (105,34 segundos). La australiana Jessica Fox (24 años), ha sido la vencedora de todo el circuito de Copa del Mundo con 303 puntos, seguida de Ricarda Funk, con 302 puntos y la austriaca Corina Kuhnle, con 285 puntos.

Mientras, en el C1 masculino, Miquel Travé terminó en la novena plaza con 106,96 segundos. Con este resultado, es vigésimo tercero en el ranking de Copa del Mundo con 103 puntos. Los otros dos componentes del equipo español, el catalán Dani Marzo (110,25 segundos) y el vasco Ander Elosegi (152,25 segundos), se han quedado fuera de la final, 27º y 29º respectivamente. Tras este resultado, Marzo se encuentra 40º con 28 puntos y Elosegi 55º con 14 puntos en el ranking.

El oro se lo ha llevado el esloveno Luka Bozic, que ha finalizado la prueba con 99,84 segundos, seguido del alemán Franz Anton (100,05 segundos) y del francés Denis Gargaud Chanut (101,69 segundos). El eslovaco Alexander Slafkovsky, con 296 puntos, ha sido el vencedor del ranking de Copa del Mundo, Bozic ha quedado segundo y el alemán Sideris Tasiadis, tercero.

En la nueva modalidad de canoa doble mixta, han participado los españoles Núria Vilarrubla y Samuel Hernanz, que han finalizado en cuarta posición (127,73 segundos), y Miren Lazkano y David Llorente, sextos (193,99 segundos).