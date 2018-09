El atleta más veterano del mundo, en acción en Málaga

El Mundial de Atletismo Master de Málaga vive su punto álgido. Las competiciones siguen avanzando y ha entrado en acción el italiano Giuseppe Ottaviani. Su nombre sería uno más de los miles de atletas que están superándose estos días en Málaga. Pero él no es uno más. Giuseppe es el atleta más veterano de todos los que compiten en Málaga. El calabrés suma 102 primaveras y es todo un ejemplo competitivo. El italiano compite en la categoría de más de 100 años de salto de longitud en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, en la competición que se ha celebrado a las 10.00 horas. Como él es el único participante en este tramo de edad ha gando la medalla de oro.

Ottaviani ha tenido seis intentos en su participación. En el primer ensayo ha firnmado un salto de 71 centímetros. Mejoró en el segundo y llegó a los 83 centímetros. Posteriormente realizó tres saltos nulos y en el sexto y definitivo hizo 67 centímetros, por lo que ganó el oro con su segunda tentativa de 0,83 metros.



Man Kaur, suma un oro más en jabalina W100

Una mujer india de 101 años ha demostrado que no hay edad para alcanzar una meta. Man Kaur ganó ayer lunes una medalla de oro en lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo Master de Málaga. Una más que suma a su medallero de 18 oros alcanzados en la categoría de más de cien años. Si bien es cierto que era la única competidora de la prueba, pero no es menos meritorio el hecho de poder finalizar una prueba deportiva a tan avanzada edad.

"Lo mejor que me aporta el deporte es conocer a todas estas personas, personas buenas que te sonríen y te dan su cariño con un abrazo, una foto, o una palmada en el hombro. Aparte de cuidarme a mí misma y aportarme bienestar, por supuesto" dijo Man Kaur en una entrevista a la organización.

Su mejor momento, explica, fue en Nueva Zelanda donde batió el récord en los 100m lisos en su categoría, aparte de sumar otra medalla más a su largo recorrido profesional. Lo hizo en 74 segundos, muy lejos de los 9.58 establecidos por el jamaicano Usain Bolt , pero suficientes para sumar una medalla más a su colección de 17 reconocimientos. Lo más sorprendente es que Kaur no se ha dedicado a esto toda la vida, de hecho fue hace 9 años, con 93, cuando empezó. "Lo he disfrutado y estoy muy, muy feliz. Voy a correr otra vez, no me rendiré. Volveré a participar, no hay punto final", ha concluido.