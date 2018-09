Isabelle Medeiros rescata un punto para el Rincón Fertilidad en el estreno liguero

Un partido loco con un final de infarto ha sido la bienvenida que la Liga Guerreras Iberdrola le ha concedido al Rincón Fertilidad en este inicio de temporada para las malagueñas. Un empate (29-29) que sabe a poco, que pudo acabar en derrota si no es por el gol de la extremo brasileña Isabelle Medeiros en los últimos segundos del partido, pero también un desenlace que pudo acabar en victoria malagueña si las «panteras» no hubiesen tirado por la borda en los últimos minutos del encuentro el buen hacer en tierras madrileñas, contra el recién ascendido Helvetia Alcobendas.



No fue un partido fácil ni cómodo para las chicas de Diego Carrasco. Los nervios del estreno, las caras nuevas o la puesta en escena televisiva fueron algunos de los hándicaps a los que tuvo que hacer frente el Rincón Fertilidad de salida. De ahí la igualdad en el marcador en los primeros compases del partido y también que las madrileñas llevasen las primeras ventajas en el marcador.



La ´veterana´ Emma Boada fue quien estrenó la portería rival en esta temporada que vuelve a tener tintes ilusionantes. Pero le costó al conjunto malagueño abrir brecha. A los diez minutos de juego el luminoso marcaba un 5-4 escueto.





Además de todas las caras nuevas -hasta ocho- también fue noticia volver a ver en la pista a la primera línea Nuria Andreu tras una temporada en el dique seco por lesión. En cualquier caso al descanso dominaban las malagueñas 13-15. Poca renta.En la reanudación, las gemelas López -Sole y Esperanza- junto con Emma y a Isabelle tomaron las riendas y la brecha comenzó a abrirse hasta los cuatro goles. Una distancia que duró hasta los últimos diez minutos, donde comenzó a menguar. Y donde el Alcobendas inició su remontada.Fueron clave en el esprint final del partido unos siete metros a falta de un minuto, que erraron las locales, pero por los reiterados problemas por el marcador, fue repetido y marcado finalmente en la meta de Alice. Eso supuso el 28-27 y un parcial de 4-0. Pero una gran jugada de Emma y el postrero gol de Isabelle sirvieron para rescatar al menos un punto.