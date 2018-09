El Barça abre el reto europeo de Messi ante el PSV

AS Mónaco - Atlético de Madrid

El FC Barcelona recibe este martes al PSV Eindhoven en el Camp Nou (18.55 horas/Movistar Liga de Campeones) en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, una competición que el capitán blaugrana Leo Messi prometió a sus aficionados este verano y que abren con el "engañoso" equipo de Mark van Bommel, que llega dispuesto a aguar la fiesta a su exequipo.

Primer discurso como capitán, en el Trofeu Joan Gamper, y Messi encendió la mecha prometiendo que harían todo lo posible para ganar la Liga de Campeones y quitarse la "espinita" del curso pasado, con la dura derrota frente a la AS Roma en los cuartos de final.

Y con esa promesa bien recordada, el Barça intentará abrir de la mejor manera ese reto de volver a conquistar un cetro ganado por última vez en 2015. Suele abrir bien la competición el Barça, ya que no pierde una primera jornada de fase de grupos en la 'Champions' desde el 3-2 de St James' Park en la campaña 1997/98.

Desde entonces, las aperturas del Barça en la Liga de Campeones cuentan con 15 victorias y sólo 4 empates, números reforzados por el hecho de que los catalanes acumulan ya una racha de 26 partidos de competición europea sin perder en el Camp Nou, permitiendo sólo dos igualadas.

Ha empezado bien el curso el equipo de Ernesto Valverde, haciéndose con la Supercopa de España y contando los partidos por victorias en una LaLiga Santander que lideran. No obstante, los problemas llegan por la vía de los goles tempraneros encajados, que hicieron remontar el partido contra el Huesca (8-2) o contra la Real Sociedad (1-2) en la última semana.

Un factor a tener en cuenta ya que enfrente tendrán al vigente campeón de Holanda y que, en esta temporada, ha arrancado con cinco victorias en sendos partidos. Los de Van Bommel, jugador del FC Barcelona en la temporada 2005/06 y por ello ganador de una 'Champions', la de París, están en un buen momento y saben que su papel en esta competición pasa por ir de sorpresa en sorpresa.

Pese a las bajas de Rigo o Thomas, el PSV Eindhoven llega con toda la pólvora posible que les da el delantero Luuk de Jong, un cazagoles de buen movimiento, y la velocidad y explosividad del mexicano Hirving Lozano o de la joven perla holandesa Steven Bergwijn. Un Lozano que, en la previa del partido, aseguró que sería un "sueño" ser blaugrana, aunque se debe ahora a un PSV en el que quiere disfrutar.

Sin objetivos marcados más allá de competir, los campeones holandeses llegan al Camp Nou dispuestos a hacer sonar esa primera 'campanada'. Con fútbol posesivo y ofensivo en su competición nacional, está por ver si Van Bommel lleva a los suyos a ese 'plan A' o si improvisa con un 'plan B' que, en rueda de prensa, pareció despreciar por no tenerlo bien asentado.

Con 'plan A' o 'plan B' enfrente, el Barça sabe que no puede volar ningún punto de su feudo para no complicarse un grupo durísimo con Tottenham e Inter de Milán. Muchos dan al PSV por el rival más flojo, menos un Ernesto Valverde que recela de ellos y que no quiere despistes.

Sin Malcom, fichado en verano y a punto de recuperarse de una lesión, pero con Lenglet, Arthur o Arturo Vidal dispuestos a ayudar y debutar, también haría lo propio un Philippe Coutinho que no pudo jugar la última 'Champions', llegado en el mercado de invierno, por haberlo hecho previamente con el Liverpool.

Será novedad el horario de las 18.55 horas que la UEFA ha ideado, con otra franja horaria de partidos a las 21.00 horas. Pero el estreno en casa y en una competición anhelada, contra un PSV que llega con caras conocidas en su 'staff' como la de 'Bolo' Zenden o Ruud Hesp más allá de Van Bommel, hacen presagiar una buena entrada para abrir ese reto europeo de Leo Messi y 'su' Barça.

FICHA TÉCNICA:

Posibles alineaciones

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Suárez y Messi.

PSV EINDHOVEN: Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; y De Jong.

ÁRBITRO: Tasos Sidiropoulos (GRE).

ESTADIO: Camp Nou.

HORA: 18.55 horas/Movistar Liga de Campeones.