El CAB Estepona luchará en la Primera Nacional

A los dos equipos de Los Guindos, Unicaja y EBG, que competirán en Primera Nacional femenina durante la temporada 2018/19, hay que sumarle el CAB Estepona, una organización que define a la perfección el cuidado del baloncesto base desde la categoría baby. Tras años de trabajo en las capas inferiores, el conjunto dirigido por Tania García, entrenadora también del senior provincial el pasado año, iniciará el próximo 29 de septiembre su particular camino en la tercera categoría del baloncesto femenino ante Tie Break Conquero, de Huelva.

«Esta decisión ya la teníamos pensada desde el año pasado porque la generación júnior, que teníamos jugando en la liga provincial, es una de las más potentes», explica la preparadora del primer equipo femenino.

Pese a contar con un grupo amplio de júniors de segundo año, el club ha tenido que hacer un esfuerzo en la captación de un núcleo de jugadoras con experiencia. «Nos ha costado traer a gente para completar el equipo porque al estar tan lejos de Málaga capital, por ejemplo, es complicado para muchas jugadoras el hecho de tener que venir», comenta Tania, que trata de mirar al futuro argumentando que «la idea es que en el futuro no haga falta captar a tantos refuerzos de fuera, sino que con nuestra cantera seamos capaces de conformar un solo equipo».

La plantilla actual cuenta con un total de siete seniors procedentes de Marbella, Algeciras, Gibraltar y de hasta Suecia, además de la incorporación de una jugadora americana, Ruth Sherrill, para completar el juego interior de las esteponeras. La «center», llegada desde la universidad de Temple, se convierte así en la tercera jugadora estadounidense profesional de baloncesto femenino en Málaga.

Después de varias semanas de intenso trabajo, ahora en las nuevas instalaciones del pabellón Ramos Cazorla, el pasado domingo disputaron su primer choque amistoso ante un rival de la misma categoría, EBG Málaga, un cuadro que también está repleto de júniors a la espera de que lleguen las demás integrantes a principios del mes de octubre.

«Tanto EBG como nosotras jugamos con muchas júniors, aunque las sensaciones fueron buenas ya que hay que tener en cuenta que hay muchas nuevas», dice la técnico Tania García que asegura que «a ratos hubo un poco de desorden», pero que estuvieron «muy bien por momentos».

Encuadradas en el Grupo A, una preparación adecuada durante la pretemporada es clave para enfrentarse a rivales de la talla de Adeba, CB Lepe Alius o el propio Conquero.

Al ser el tercer nivel del baloncesto femenino español, la liga en Primera Nacional reúne a talentos de muchas edades, pero sobre todo destaca por la acumulación de experiencia que tienen muchas de las jugadoras que la compiten. En este sentido, Tania es realista y sabe que existen conjuntos como el primer equipo femenino de Unicaja que tiene un fin muy claro.

«Yo creo que sí, que los objetivos de equipos como Unicaja son muy distintos a nuestras prioridades. Aunque no estén en nuestro grupo, a veces no recuerdo que están en nuestra liga porque tienen un gran potencial, no van a tener problemas con ningún equipo», asegura la entrenadora.

El baloncesto femenino en la provincia no hace más que sumar y en el cuidado de su la base, por la que lleva apostando tanto tiempo el club esteponero, es en lo que piensa única y exclusivamente una organización deportiva referente en Málaga a día de hoy.