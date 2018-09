Azahara finaliza séptima en el Estrella Damm Ladies de Sitges

La golfista holandesa Anne Van Dam conquistó ayer domingo el «Estrella Damm Mediterranean Ladies Open», torneo del Circuito Europeo Femenino que se ha disputado en el Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona). Van Dam firmó una retahíla de birdies hasta sumar su segundo triunfo profesional en el circuito. Su tarjeta de 26 bajo par, con rondas de 64, 64, 65 y 65, le granjeó protagonismo ante las favoritas. Entre las perseguidoras brilló la malagueña Azahara Muñoz, que terminó en la séptima posición, con una vuelta finale de 64 golpes. «Aza» aseguró ayer tras acabar que si alguien le llega a decir «que iba a hacer siete bajo par» en la última jornada no se lo hubiera creído.

Un birdie en el hoyo uno le ha dado fuerza. «Me ha centrado desde el principio, me he sentido confiada con el putt y he logrado buenos golpes. Incluso en los cuatro últimos hoyos he podido lograr birdies, pero era mucho pedir. El único problema es que hoy (por ayer) salía desde muy atrás y era complicado», dijo.

La holandesa salía ayer con 5 golpes de ventaja sobre su rival directa, la sueca Caroline Hedwall, número 4 de la Orden de Mérito Europea, y ya ha mostrado sus cartas con tres birdies en los seis primeros hoyos (1, 4 y 6). La segunda plaza final ha sido compartida con 266 golpes (-18) por la alemana Caroline Masson, número 58 del Ranking Mundial, que ha realizado una vuelta final de 66 golpes (-5), la sueca Hedwall, ayer con 68 golpes (-3), y la jugadora amateur coreana de 17 años, Selin Hyun, la gran revelación de la temporada, que ya fue segunda en el Abierto de Tailandia, y que ha cerrado su jornada con 66 golpes (-6).

La malagueña Azahara Muñoz, que ayer partía desde la decimocuarta posición de la tabla, presentó la mejor tarjeta del día con 64 golpes (-7), sin un error y birdies en los hoyos 1, 6, 7, 8, 10, 11 y 13. Incluso, tuvo ocasión sumar tres más, pero no fue posible. Cuarta el año pasado, su séptimo puesto en esta edición ha hecho justicia al juego realizado.

Carlota Ciganda, tercera el año pasado, salió decidida a ir por todas. Un eagle en el hoyo 1 y birdies en los hoyos 6 y 9 le sirvieron para acabar en el octavo lugar.