Al Marbella se le vuelve a atragantar la condición de visitante

El Marbella FC continúa sin lograr estrenar su casillero de puntos lejos de su estadio. Ayer cayó derrotado en el campo de El Palmar ante un Atlético Sanluqueño que sabe manejarse muy bien en su terreno de juego y le saca mucho rendimiento al calor que le brinda su afición.

Los locales se pusieron por delante en la primera parte y remataron el choque al contragolpe en el tramo final. El guión no obstante hubiese sido bien diferente si en los primeros instantes Montero hubiese aprovechado un error del guardameta local. Fue la ocasión más clara del Marbella, cuando se alcanzaba el minuto 9.

Pero el Atlético Sanluqueño lo tenía muy claro, presionar para robar el balón y salir con mucha rapidez. No obstante, el primer gol llegó tras un fallo de la zaga visitante. Un envío hacia atrás fue aprovechado por Mawi para llevarse el balón y batir a Wilfred.

Al descanso se llegó una parada del propio Wilfred a disparo de Edu Oriol. Y así comenzó también la segunda parte, con otras dos intervenciones de mucho mérito del portero marbelí, a disparo de Dani del Moral en un claro mano a mano, y en el saque de esquina posterior, al cabezazo que conectó Álex Cruz. También estuvo muy bien ante Mawi, en el minuto 59, en otro mano a mano.

Cuando ya no pudo hacer nada el gran arquero Wilfred fue cuando se rozaba el minuto 80. Un remate cruzado de Edu Oriol suponía la puntilla para los pupilos de Padilla. El choque quedaba en ese instante ya prácticamente decidido, más aún porque el Marbella no consiguió reaccionar ni crear peligro en las postrimerías.