Juan Carlos Ferrero gana la III Senior Masters Cup

El tenista español Juan Carlos Ferrero se proclamó este sábado campeón de la tercera edición de la Senior Masters Cup tras imponerse en la final al ruso Marat Safin por 6-3 y 6-4 en una final apasionante de puro tenis celebrada en la pista central del Club de Tenis Puente Romano. Ferrero se suma así al palmarés del evento marbellí en el que ya estaban Albert Costa (2016) y Carlos Moyá (2017).

Como si se tratara de la final de un Grand Slam, el duelo final Ferrero vs Safin ha rememorado en Marbella los mejores años de los dos números uno del mundo y ambos han demostrado las mismas ganas de lucha que entonces.

Desde el primer momento, Ferrero ha hecho gala de su buen estado de forma imponiéndose en el primer set. Una ventaja inicial que el ruso no ha logrado franquear. Finalmente y tras hora y media de duelo de alto nivel la final se ha zanjado con un contundente 6-3, 6-4.

"Me he sentido muy cómodo en la pista; me gusta estar en competición de nuevo. Se ve que queremos ganar, la competitividad no se nos ha agotado", constataba el valenciano.