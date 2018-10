La charla de un árbitro malagueño se hace viral

La charla del árbitro malagueño Antonio Luis Cabo López antes del partido de 4ª Andaluza juvenil ante CD Atlético Marbellí y Fuengirola Los Boliches UD de este pasado fin de semana se ha convertido en viral por redes sociales, dado el discurso impecable y conciliador del árbitro, que pide a los jugadores de los dos equipos colaboración para desarrollar lo mejor posible el partido y juego limpio.

"Yo estoy solo, ojalá tuviera unos asistentes maravillosos que me pudieran ayudar, como no los tengo voy a pitar lo que creo que es. Nos ahorramos protestar. 22 chicos protestando es muy cansino y lo que me queda es tirar de tarjeta amarilla...", arranca su discurso el trencilla, pidiendo que se respete sus decisiones por el bien mismo del futbolista y ahorrarse una postrera roja "con una faltita" tonta.

"Me gusta dejar seguir. El fútbol es un deporte en el que el contacto físico está permitido, no soy de faltitas", aclara Capo López. "Balones divididos por alto vamos a evitar los coditos. Hacelo fácil", pide el árbitro, que también pide que no haya insultos entre jugadores. "Y lo mismo con los coditos. Ahí no me tiembla el pulso", continúa Cabo López.

El partido se disputó en el Complejo Antonio Serrano Lima de Marbella y los locales del Atlético Marbellí ganaron por 4-1, tras llegar 2-0 al descanso. Recortó distancias el Fuengirola Los Boliches pero luego Cristian Domínguez, autor de un "hat-trick" puso las cosas en su sitio para establecer el definitivo 4-1.

¿Y las tarjetas? Pues el partido no fue demasiado duro, aunque el colegiado malagueño sacó cuatro amarillas al Atlético Marbellí (Juan Pérez, Ilias Aoujdad, Yassin Ben el Hachmi y Javier Ruiz) mientras que mostró sólo una al Fuengirola Los Boliches, a Jack Rowarth. En deportividad ganaron los visitantes, a los que caló más el discurso de un viralizado ya Antonio Luis Cabo López.

Su discurso es cada vez más necesario para concienciar a los futbolistas, ya que en Málaga se han registrado últimamente algunos capítulos muy indeseables de violencia y peleas en el propio terreno de juego que luego se han extrapolado a la grada. En la retina de todos sigue aún vigente el apuñalamiento en El Palo de hace un par de años que tuvo en vilo al fútbol malagueño y español.