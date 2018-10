El árbitro que amansa a las ´fieras´

El arbitraje le llegó mitad por devoción mitad por necesidad. Nacido en Granada, afincado en Fuengirola desde pequeño, Antonio Luis Cabo López se marchó a Madrid a estudiar Educación Física en la universidad. Y allí, un amigo le animó a arbitrar, a hacer deporte y a ganarse un dinerillo para ayudar a sus padres a sufragar los gastos que le acarreaba vivir lejos de casa. Así que, con 20 años recién cumplidos, el fuengiroleño comenzó a arbitrar... y hasta hoy.

Alcanzó la categoría nacional y actuó como juez de línea en más de 250 partidos en Tercera División hasta que la edad le empujó al fútbol base, donde cada fin de semana dirige un puñado de partidos en los que trata de transmitir a los jóvenes futbolistas los valores propios del deporte. Y, especialmente, uno: «No vale todo para ganar un partido de fútbol».

En su creencia por conectar con los muchachos y tratar de convencerles del virtuosismo del juego limpio y de achantar ese ímpetu natural entre jóvenes jugadores, el colegiado trata, en ocasiones, de charlar con los equipos antes de que arranque el partido. «Especialmente con los más pequeños», que son más permeables.

Lo que no esperaba Cabo López es que sus palabras antes del partido de 4ª Andaluza juvenil entre CD Atlético Marbellí y Fuengirola Los Boliches UD de este pasado fin de semana se haya viralizado por redes sociales. Su discurso impecable y conciliador, pidiendo a los jugadores de los dos equipos colaboración para desarrollar lo mejor posible el partido y el juego limpio, se ha extendido como la pólvora.

«No me esperaba algo así, tanta repercusión», confiesa este árbitro de 42 años, que tuvo ayer un día de locos. Antonio Luis trabaja ahora en el Ayuntamiento de Fuengirola, donde hace un poco de todo: temas de ocio y tiempo libre, monitor, formador, director de escuelas de verano... Y eso de que de su charla a los dos equipos se hable en muchos rincones del país le ha sobrepasado. «He recibido muchas llamadas y mensajes de agradecimiento y de felicitación», confiesa el trencilla. Y es que sus palabras llaman poderosamente la atención, por la simpleza y certeza que esconden. «Yo estoy solo, ojalá tuviera unos asistentes maravillosos que me pudieran ayudar... como no los tengo voy a pitar lo que creo que es. Nos ahorramos protestar. 22 chicos protestando es muy cansino y lo que me queda es tirar de tarjeta amarilla...», arrancaba su discurso el árbitro (el vídeo está integro en la web de La Opinión), pidiendo que se respetase sus decisiones por el bien mismo de los propios futbolistas y ahorrarse así una postrera cartulina roja «con una faltita» tonta.

Y continuaba explicando a los muchachos: «Me gusta jugar y dejar seguir. El fútbol es un deporte en el que el contacto físico está permitido, no soy de faltitas», aclaraba Cabo López. «En los balones divididos por alto vamos a evitar los coditos. Hacedlo fácil», pedía el árbitro, que también exigía que no hubiese insultos entre ellos. «Y lo mismo con los coditos. Ahí no me tiembla el pulso».

El partido se disputó en el Complejo Antonio Serrano Lima de Marbella y los locales del Atlético Marbellí ganaron por 4-1, tras llegar 2-0 al descanso. Recortó distancias el Fuengirola Los Boliches pero luego Cristian Domínguez, autor de un «hat-trick» puso las cosas en su sitio para establecer el definitivo 4-1.

¿Y las tarjetas? Pues el partido no fue demasiado duro, aunque el colegiado malagueño sacó cuatro amarillas al Atlético Marbellí (Juan Pérez, Ilias Aoujdad, Yassin Ben el Hachmi y Javier Ruiz) mientras que mostró sólo una al Fuengirola Los Boliches, a Jack Rowarth. En deportividad ganaron los visitantes, a los que caló más el discurso de un viralizado ya Antonio Luis Cabo López.

El árbitro explica que se están produciendo avances en este mundillo, especialmente en la concienciación del respeto y del juego limpio, y quiere poner un símil. «Esto es como un coche, que sin las cuatro ruedas pues no anda. El futbolista es una rueda, el entrenador es otra, los aficionados y padres son otra y el estamento arbitral es otra. Todos deben aportar su grano de arena, todas son necesarias», aclara.

Máximo respeto a los jóvenes



«Hay cosas que van mejorando, pero otras que no me gustan, especialmente a los colegiados que están empezando. Si todo esto sirve para algo, perfecto. Pero hay que concienciarse que los más jóvenes que empiezan en el arbitraje les pueden los nervios, se equivocan más... Y futbolistas, entrenadores, delegados y padres han de ser lo más respetuosos posibles con ellos», argumenta.

Al árbitro malagueño le gusta dar este tipo de charlas «prepartido» -como él mismo las llamas- en el fútbol base. «Estamos en una edad en la que debemos intentar formar a niños y jóvenes y el deporte es el mejor medio. Les intento transmitir siempre que en el fútbol no vale todo por ganar, que esto es para disfrutar. Les pido que respeten la figura del árbitro y que ni la violencia física ni la verbal están justificadas. Es lo que intento transmitirles en la precharla, que se conciencien, que al acabar el partido se den todos la mano deportivamente, de forma independiente de que se gane o se pierda».

Afortunadamente, en su carrera de más de 20 años en el arbitraje no ha vivido ninguna situación violenta, algo que sí han sufrido algunos compañeros. «Soy consciente de que cualquier indeseable se te puede cruzar y puede ocurrir, porque en cualquier momento se puede encender la chispa».

Mientras tanto, el colegiado seguirá amando el arbitraje y fomentando el buen rollo entre los futbolistas a los que dirige cada fin de semana. Y lo compagina con otra de sus pasiones, el atletismo. Vivió de cerca hace unas semanas un hecho histórico del deporte mundial: el récord del mundo en el Maratón de Berlín, batido por el africano Eliud Kipchoge. Él llegó a meta con un tiempo de tres horas y 53 minutos, aunque tiene una mejor marca de tres horas y 43 minutos. En el medio maratón para el reloj justo en una hora y media. No se extrañen que además de predicar con el ejemplo, Cabo López le gane más de una carrera a los juveniles a los que arbitra.