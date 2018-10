Cristiano se defiende de las acusaciones de violación

El portugués Cristiano Ronaldo negó este miércoles "de manera tajante" las acusaciones de una mujer que asegura que el futbolista luso la violó en Las Vegas (Estados Unidos) en 2009.



"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa", escribió Cristiano en su cuenta de Twitter.



"Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones", prosiguió Cristiano en un segundo "tuit", publicado pocos minutos después del primero.







I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.