Dura derrota del UMA Antequera en Palma (6-1)

La valentía del BeSoccer CD UMA Antequera no se impuso en un desplazamiento complicado a la cancha del Palma Futsal. Un abultado resultado (6-1) quedó como una lección que aportará un aprendizaje extra en el regreso al dificultoso escenario de Primera División en la Liga Nacional de Fútbol Sala. La plantilla de Antonio Vadillo quiso demostrar su imbatibilidad en el tramo inicial de la competición desde el primer instante. Mati Rosa empezó a encarrilar el marcador. Diego Quintela por partida doble, Joselito y de nuevo el pívot argentino colocaron cinco goles en el casillero de los anfitriones. Luis García fue el único capaz de batir a un inexpugnable Carlos Barrón en un potente remate con la diestra (5-1). En la segunda parte, Joselito anotó un gol más en un ejercicio de reacción sin posibilidad de llevarlo a cabo por parte de los antequeranos. No perdieron nunca la cara al envite, pero no pudieron hallar esa diana que le diera un aliento extra ante un rival de una calidad inmensa.

Los locales se encargaron de poner el ritmo de juego muy alto desde el principio. El acelerador en ataque lo fueron pisando poco a poco hasta encontrar el primer gol. Mati Rosa recibió en el interior del área, se giró y colocó el balón en la escuadra (1-0). A partir de este lance, los universitarios tuvieron que ser más atrevidos en área rival sin desproteger la labor defensiva. Víctor Arévalo lo intentó por medio de un disparo un poco alto y Luis García no llegó a conectar con fuerza un zurdazo cruzado desde banda. El paso de los minutos fue el mejor aliado para contrarrestar el potencial exhibido por un adversario de entidad y empezar a exigir a Carlos Barrón intervenciones de mérito. Óscar rozó el poste después de una dejada de Saura. La entrada del pívot cartagenero fijó a la zaga y permitió dar oxigeno a sus compañeros para propiciar sus llegadas desde segunda línea.

El 8 tuvo un lanzamiento raso en la conclusión de una rápida transición. Carlos Barrón sacó un pie providencial y se empleó también a fondo en la continuidad de la jugada. Nano disparó con fuerza desde la frontal y no pudo anotar el tanto del empate. El cierre de Puertollano, a continuación, ejecutó una volea perfecta a la salida de un saque de esquina que atajó el guardameta. La falta de concreción de cara a portería o la ausencia de fortuna en la definición no fue compartida por los pupilos entrenados por Antonio Vadillo. Diego Quintela, en el minuto 9, recogió un cuero repelido por Conejo y estableció el 2-0 en el electrónico. El jugador gallego volvió a ser protagonista al anotar el 3-0 poco después y, sin tiempo para encajar los golpes, Joselito colocó el 4-0 superado el ecuador de la primera parte.

Orgullo y raza intentó mostrar el plantel verde antes del descanso para no bajar los brazos y regalar una situación de encuentro cómoda a la escuadra mallorquín. Conejo realizó paradas de una dificultad tremenda a pesar de encajar cuatro dianas. Mati Rosa, el pívot argentino, apareció en el segundo palo para empujar un envío de Eloy Rojas en el minuto 17 (5-0). En la siguiente acción, un pase en paralelo de Víctor Arévalo lo consiguió materializar Luis García en el 5-1. Un preciso derechazo cruzado del ala barcelonés. Ya no se movió más el marcador. A la vuelta de los vestuarios, el guión del choque cambió por un resultado muy claro. Palma Futsal se dejó llevar, repartió esfuerzos y su ritmo ofensivo decayó un poco sin dejar de producir oportunidades. Moli relevó a Conejo por Gonzalo y el portero malagueño, en su debut en la élite, realizó grandes paradas.

Saura mantuvo un rendimiento muy regular convirtiéndose en solución ofensiva clave para hacer daño al contrario. Dominó los pases de espaldas, siempre encimado por un defensor, y sus rápidos giros terminaron en remates llenos de intención. Los palos y Carlos Barrón se empeñaron en que no mandara el cuero al fondo de la red. En el minuto 27, Joselito culminó un veloz contraataque de Tomaz sin que Gonzalo pudiera despejar la pelota (6-1). A partir del sexto tanto, el ida y vuelta se instauró en el 40x20. Los encargados de defender los tres palos siguieron muy acertados sin dejar más modificaciones en el marcador. Miguel Conde, en el cierre, dispuso de un lanzamiento desde los 10 metros. Nico Sarmiento saltó con el propósito de detenerlo y lo logró en una acertada estirada al ángulo superior.

La derrota no debe mermar el optimismo ni cortar una dinámica positiva en el inicio de campeonato del BeSoccer CD UMA Antequera. La salida al Palau Municipal d´Esports de Son Moix era muy complicada, dado la entidad del equipo balear, y se quedó como una prueba para continuar mejorando en la élite del fútbol sala nacional. El próximo domingo 14 de octubre, en directo por LaLiga TV (app de móvil o tablet), O Parrulo Ferrol visitará el Pabellón Fernando Argüelles en la quinta fecha del calendario (13.15 horas).



Ficha del partido

Palma Futsal: Carlos Barrón (P) ©, Lolo, Tomaz, Eloy Rojas y Mati Rosa. También jugaron: Sarmiento (P), Joao, Catela, Joselito, Taffy, Diego Nunes y Diego Quintela.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel Conde, Víctor Arévalo, Luis García y Miguel Fernández. También jugaron: Gonzalo (P), Crispi ©, Alberto Baena "Cala", Alberto Saura, Dani Ramos, Óscar y Nano.

Goles: 1-0 Mati Rosa (2´), 2-0 Diego Quintela (9´), 3-0 Diego Quintela (11´), 4-0 Joselito (12'), 5-0 Mati Rosa (17´), 5-1 Luis García (17´) y 6-1 Joselito (27´).

Árbitros: Delgado Sastre y Rabadán Sainz. Amonestaron a Joao por los locales y a Crispi por los visitantes.

Palau Municipal d´Esports de Son Moix.