"Mi objetivo es estar en la previa del Open de Australia en enero"

Tras el espaldarazo que le ha supuesto jugar la final del Challenger de Polonia, afronta los próximos tres torneos de la gira por China con la clasificación para el primer Grand Slam de la temporada entre ceja y ceja.

Alejandro Davidovich Fokina (5 de junio de 1999 , Málaga) está inmerso en un proceso de aprendizaje desde que esta temporada dio el salto al tenis profesional, aunque no renuncia a nada y su próximo objetivo es estar en el primer grande de la temporada, el Open de Australia. Hasta agosto, antes de alcanzar su primera final ATP en el Challenger de Polonia, ni pensaba en cotas tan ambiciosas. La temporada estaba siendo muy dura para él. Pero ahora, tras subir como la espuma en el ránking mundial afronta el último tramo del año, con tres torneos en China y en pista dura, cargado de moral .

En su primer año como profesional, con tres cuartos de temporada ya vencidos, ¿cómo está siendo el proceso de pasar de jugador amateur a profesional?

Es mi primer año de pro y ha sido un salto muy difícil. Hasta ahora no tenía buenos resultados, hemos estado luchando para rascar puntos y subir en el ránking mundial y hasta hace unas semanas que me metí en la final de Polonia no había podido escalar posiciones. Con ese resultado, que es un triunfo para mí, he podido subir muchos escalones. Ahora me voy a China tres semanas con el objetivo de lograr puntos que me sirvan para jugar la previa del Open de Australia (primer grand slam de la temporada).

Es un reto muy ambicioso, ¿con esa mentalidad afronta la gira por China?

Sí, todo depende de lo que hagamos en China. Mi objetivo en estos tres torneos es como mínimo mejorar 50 puestos en el ránking mundial para poder entrar en la previa de Australia. De ahí, para adelante.

¿Lo ve factible?

Sí. A mediados de temporada estábamos calculando para jugar la previa de Roland Garros del raño que viene, pero después del buen resultado en Polonia ha cambiado todo y vamos a por todas para estar en Australia.

Hasta el Challenger de Polonia no había obtenido resultados, pero llega ese torneo sobre tierra batida, desde la previa y se produce un click y llega a la final, ¿qué sucede para que haya ese cambio?

Por supuesto ha sido esta historia rara, extraña, que me ha pasado, ha sido un golpe fuerte, pero yo lo he superado gracias al apoyo de todo el mundo.

¿Y el más feliz?

Toda la temporada había sido muy dura, habíamos rascado muy pocos puntos y estando entorno al 400 del ránking, siempre jugando con invitaciones los torneos o en las previas. En Polonia fui a jugar la previa, venía de dos semanas muy buenas de entrenamiento, manteniendo la misma rutina y siguiendo a rajatabla todo el proceso. Todo el trabajo que hay detrás por fin se vio reflejado en la pista en Polonia, fue muy buena semana, con los buenos resultados tu cerebro hace un click y te refuerza que el trabajo diario está siendo bueno y que vamos por el buen camino. Sé lo que quiero en cada torneo y a lo que tengo que jugar.

Además del buen juego, ése segundo puesto le catapultó en el ránking mundial, ahora está en el puesto 285, ¿qué supone dar ese salto, entra ya en los cuadros finales de los torneos?

Depende del torneo y de los jugadores que se inscriban. Todavía tengo muchos jugadores delante de mí. En algunos entraré en el cuadro y en otros en la previa. En los torneos a los que voy a China estoy muy cerca de entrar en el cuadro final.

El Circuito Challenge quizás no tiene jugadores del renombre que hay en los ATP 250, 500, 1.000 y grand slams, pero todos los que lo juegan aseguran que es durísimo, ¿por qué?

Somos muchos jugadores que queremos lo mismo y nadie te regala nada. La igualdad es máxima. Aunque es cierto que en muchos torneos no hay grandes nombres, pero sí hay tíos muy competitivos y con ganas de progresar.

¿Y para entrar en los torneos ATP, qué ránking le hace falta?

Para jugar un ATP 250, por ejemplo, ahora mismo creo que tendría que estar en el Top 200 o así. Ese es mi objetivo para empezar en enero.

Estos tres torneos que llegan son en pista dura, ¿qué superficie se adapta mejor a su tenis?

Me gustan todas las superficies. No tengo ninguna predilecta porque creo que me adapto bien a todas. No tengo ningún problema a la hora de preparar un torneo, ya sea en pista dura, tierra batida o hierba, creo que me adapto rápido al cambio de jugar una semana en tierra y a la siguiente en pista dura.

Y después de su particular gira asiática ¿cuál será su agenda?

Depende de cómo me vayan las cosas en los tres torneos de China, todo depende de lo que hagamos ahí.

Desde que ganó Wimbledon Júnior en julio de 2017 hasta hoy en día, ¿en qué ha cambiado el tenis de Davidovich?

En la mentalidad. En vez de tirarla fuera a la tercera, ahora aguanto a la décima (se ríe). Creo que soy más paciente que antes.

Cambiando de tercio, ¿cómo fue la experiencia de estar con el equipo de la Copa Davis en Marbella, aunque sea de sparring?

Fue una experiencia chula, a la mayoría de jugadores ya los conocía y fue una semana muy agradable. Aprendí mucho de ellos, vivir el día a día con jugadores de primera línea es muy positivo. Te dan lecciones, consejos... todo eso te motiva para llegar a su nivel y poder jugar contra ellos.

¿Cómo ve el cambio de formato en la Copa Davis?

A mí me gusta. Ahora son dos años que se va a jugar en casa, en Madrid, eso es lo mejor. También es cierto que da un poco de pena el dejar de viajar a otros países. Lo bueno es que todo se reúne en una semana, nadie se puede escaquear. Va a ser muy emocionante poder ver un Federer-Nadal o un Federer-Djokovic.