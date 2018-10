Isco y Ramos, candidatos españoles al Balón de Oro

El argentino Leo Messi (Barcelona), el brasileño Neymar (PSG), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) son algunos de los nombres que figuran entre los treinta aspirantes al Balón de Oro, anunciados este lunes por la revista France Football, organizadora del trofeo.



Además de Messi y Neymar, los otros jugadores latinoamericanos que aparecen son el argentino Sergio Agüero (Manchester City), los brasileños Alisson Becker, Roberto Firmino (ambos del Liverpool) y Marcelo (Real Madrid) y los uruguayos Diego Godín (Atlético Madrid), Edinson Cavani (París SG) y Luis Suárez (Barcelona).



El ganador del Balón de Oro, trofeo individual que se entrega tras la votación de periodistas de todo el mundo, se conocerá el 3 de diciembre.



Los españoles Isco y Sergio Ramos (Real Madrid), el galés Gareth Bale (Real Madrid), el croata Ivan Rakitic (Barcelona) y Mario Mandzukic (Juventus), los franceses N'Golo Kanté (Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema y Raphael Varane (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham), Antoine Griezmann (Atlético) y Karim Benzema (Real Madrid), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el galés Gareth Bale (Real Madrid), el inglés Harry Kane (Tottenham), y los belgas Eden Hazard (Chelsea), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Kevin De Bruyne (Manchester City), son los otros candidatos desvelados, además del senegalés Sadio Mané (Liverpool), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).





