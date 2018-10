El Palo logra un punto en el campo del líder Motril

No fue una buena jornada para los equipos malagueños en el Grupo IX de la Tercera División, con las únicas victorias de los axárquicos CD Rincón y Vélez. El Palo, eso sí, empató en el campo del líder Motril, aunque cayó del segundo al tercer puesto en la tabla.

CD RINCÓN 2-1 HUÉTOR TÁJAR

Un final de verdadera locura sirvió para que el CD Rincón lograra una sufrida victoria ante el Huétor Tájar y se escape de los puestos bajos de la clasificación. Tras un partido muy tenso, el local Juan Manuel Vega anotó el primer tanto del encuentro en el minuto 77. Cuando el Rincón ya saboreaba los tres puntos, Capilla empató el partido en el minuto 87 tras una falta directa que dio en el larguero y entró tras rebotar en el portero Adrián. Pero el equipo axárquico, con 10 futbolistas desde el minuto 55, no se desanimó. Y en el tiempo de descuento, ya en el minuto 91, «Kun» anotó el 2-1 definitivo que hizo enloquecer a la parroquia local. El encuentro estuvo muy mediatizado por las numerosas cartulinas que sacó el colegiado, Navarro Galera. Un total de 17, siete para el Rincón y diez para el Huétor Tájar. Quien se llevó la peor parte fue el cuadro axárquico, ya que Carlos Eduardo Díaz fue expulsado en el minuto 55 por doble amarilla.

MOTRIL 0-0 EL PALO

En el partido de la jornada en el Grupo IX de la Tercera División, El Palo logró un gran empate en el campo del líder, el Motril (0-0). Aunque el punto hace retroceder a los paleños del segundo al tercer puesto (el Guadix le ha adelantado), el empate es muy meritorio, ya que los granadinos comandan la clasificación. El Escribano Castilla fue testigo el jueves por la noche de un encuentro realmente competido y muy emocionante. Un punto que sabe a gloria.

ALHAURINO 0-2 GUADIX

El Alhaurino se vio sorprendido en casa por el Guadix y cayó por un claro 0-2 tras un mal arranque de partido que los locales ya no pudieron rectificar. Y es que en el primer minuto de encuentro, Luis Olalla puso el 0-1 en el marcador. Todo un jarro de agua fría para el Alhaurino. El equipo lo intentó, pero Luis Novo amplió la ventaja en el 24. El público del Fijones pidió con insistencia que se anulara ese segundo tanto por un presunto fuera de juego. También reclamó un penalti que el árbitro no concedió antes del descanso. La segunda parte fue un acoso y derribo, pero la pelota no quiso entrar y el Guadix se llevó los puntos.

VÉLEZ 1-0 RIVER MELILLA

José Luis Vergara, en el minuto 87, transformó un penalti que hizo justicia al dominio y superioridad del Vélez ante el River Melilla, colista de la Liga. No fue el mejor partido de los veleños, pero al final se logró el objetivo. Había fallado Dani González una pena máxima mediado el segundo tiempo, en un disparo que se fue al palo. Vergara no falló en el 87 y los puntos se quedaron en casa.

TORREDONJIMENO 1-1 SAN PEDRO

La UD San Pedro consiguió sumar su primer punto a domicilio de la temporada tras conseguir el jueves por la noche un meritorio punto en el campo del Torredonjimeno (1-1) en un partido con dos mitades muy distintas, la primera cayó del lado rojinegro mientras que la segunda fue para los locales. Álvaro Olmo, de penalti, logó el 0-1 en el minuto 26. Lara puso el 1-1 definitivo en el 72.

MANCHA REAL 2-2 ANTEQUERA

El Antequera acarició los tres puntos en su visita al Macha Real, pero al final tuvo que contentarse con el empate. Los antequeranos fueron capaces de remontar el tanto inicial de Castillo gracias a los goles de Iván Aguilar, tras un rechace del larguero, y de José Pérez. El Antequera se veía ganador pero Carmona empató en el 89.

POLI ALMERÍA 2-1 ALHAURÍN DE LA TORRE

El Alhaurín de la Torre se vino ayer vacío de su viaje a Almería, donde perdió por 2-1. Los locales se pusieron 2-0 por delante en el electrónico. Enrique Morales recortó distancias en el minuto 61, pero el equipo malagueño no obtuvo recompensa.

TORREPEROGIL 2-2 TORREMOLINOS

El Juventud Torremolinos cosechó un empate (2-2) anoche en Torreperogil. Los malagueños se adelantaron pronto, pero empató Montes de penalti, acción en la que se quedó con 10 jugadores. En inferioridad, el Torremolinos volvió a marcar, pero llegó el 2-2.