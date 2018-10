Alonso termina segundo en las Seis Horas de Fuji pero sigue líder del Mundial

El español Fernando Alonso y sus compañeros de equipo, el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, fortalecieron su liderato en el Mundial de Resistencia tras acabar segundos las Seis Horas de Fuji, la cuarta prueba del certamen, que se anotó, en la citada pista japonesa, el otro Toyota TS050 Hybrid, el del argentino José María 'Pechito' López.



'Pechito' y sus colegas, el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, dieron un total de 230 vueltas a la pista japonesa -de 4.563 metros- para completar un total de 1.035 kilómetros; y ganaron con once segundos de ventaja sobre el equipo del doble campeón mundial de F1; y con cuatro vueltas sobre el Rebellion Racing del alemán Andre Lotterer, el suizo Neel Jani y el brasileño Bruno Senna.



El argentino, nacido hace 35 años en Río Tercero, festejó su primer triunfo en el WEC (siglas inglesas) y lo hizo, además, con la vuelta rápida en carrera, al cubrir la pista en un minuto, 25 segundos y 603 milésimas. Recuperando junto a sus compañeros el segundo puesto de un campeonato en el que ambos Toyota habían sido descalificados -por irregularidades en el fondo plano del coche- en las Seis Horas de Silverstone (Inglaterra), después de haber firmado sendos 'dobletes' en las Seis Horas de Spa (Bélgica) y en las 24 Horas de Le Mans (Francia).





Esta vez invirtieron el orden y el equipo de Alonso, que concluyó segundo, se conformará con hque pasó de dos a trece puntos de ventaja. Fernando Alonso y sus compañeros encabezan, con 84 puntos, un certamen en el que ocupa la tercera plaza el Rebellion Racing del estadounidense Gustavo Menezes el suizo Mathias Beche y el francés Thomas Laurent.Se registraron precipitaciones antes de la carrera en los alrededores Monte Fuji -el pico más alto de Japón (3.776 metros)- por lo que la prueba arrancó con neumáticos de lluvia.Nakajima, el primero en subirse al TS050 Hybrid de Alonso , ya rodó cuatro segundos más rápido que su primer perseguidor en la primera vuelta, sólo dos antes de que el otro Toyota, que pilotaba su compatriota Kobayashi -y que había salido octavo,por exceso de velocidad en el que 'pit lane'- ascendiese a la segunda posición.El accidente de uno de los GTE Am', el MR Racing del japonés Motoaki Ishiwaka, en la vuelta 17, que dejó llena de sus restos la recta de meta, provocó la salida del coche de seguridad, cuando Kobayashi, que había parado siete antes, rodaba tercero. Por detrás del inglés(SMP Racing) -campeón mundial de F1 en 2009-, que, con un buen comienzo, adelantando al alemán André Lotterer (Rebellion) y aprovechando la avería del otro SMP, el del francés Stephane Sarrazin -al que se le salió una rueda en la 13-, se colocó líder cuando Nakajima paró a cambiar a intermedios.Comenzó de nuevo a gotear y, con el 'safety car' aún en pista, el estadounidense Menezes -proclamado ganador en Silverstone, junto a Beche y Laurent, tras la descalificación de ambos Toyota- perdió el control de su Rebellion y, abandonando la prueba.Nakajima -que cambió alerón trasero y pasó a 'slicks' en la 37- lideró hasta cederle el coche al suizo Buemi, después de hora y 57 minutos de carrera y tras dar 68 vueltas.En ese momento pasó a comandar la prueba-ex compañero del mexicano Sergio 'Checo' Pérez en F1 (en Sauber)-, que mantuvo el liderato hasta que le cedió el Toyota número 7 al inglés Conway.Kobayashi pilotó durante más de dos horas y dio 91 vueltas a la pista que albergó la primera carrera de F1 disputada en Japón, a pies del famoso volcán. La última del Mundial de 1976, que se decidió de forma dramática bajo la lluvia torrencial a favor del inglés James Hunt y en detrimento del (meses antes gravísimamente accidentado) austriaco: una rivalidad que quedó fielmente reflejada en la película 'Rush', de 2013.Al parar Conway, en la 122, Buemi rodó primero hasta cederle de nuevo ese puesto al otro Toyota cuando se subió al número 8 Alonso. En la vuelta 127 y a falta de dos horas y 34 minutos para el final.Veinte vueltas más adelante se bajó el inglés y tomó el volante del TS050 Hybrid número 7 el argentino. Un cambio del que -como hubiese sido lógico- no se pudo beneficiar el equipo de Fernando Alonso, que no pudo recuperar tiempo debido a las banderas amarillas que ondeaban tras la salida de pista del SPM del ruso Matevos Isaakyan.En ese momento, empezó a ganar la carrera el coche 7. A falta de una hora y 20 minutos 'Pechito' rodaba con 26 segundos de ventaja respecto a Alonso, que se bajó poco después (vuelta 177), tras rodar una hora y trece minutos y darle 49 giros a la pista en la que ganó en 2008 -dos años después de haberlo hecho en Suzuka- por segunda vez elNakajima se subió por segunda vez al coche a falta de una hora y 17 minutos para la conclusión. Kazuki, que declaró a Efe que es, rodaba a 17 segundos de 'Pechito' a falta de tres cuartos de hora.El argentino dio un total de sesenta vueltas y pilotó durante una hora y 28 minutos un coche que le entregó en clara ventaja a Kobayashi, que a falta de 25 minutos comandaba con 18 segundos sobre su paisano y rival. Kamui no cedió y Kazuki se tuvo que conformar con un liderato más sólido que podrá ampliar junto al doble campeón mundial asturiano el próximo 19 de noviembre en China, donde se disputarán las Seis Horas de Shanghái, un circuito que desde 2004 alberga el Gran Premio de F1 de ese país, que Alonso ganó en dos ocasiones: en 2005, con Renault; yLa primera Súper-Temporada de la historia del WEC se completará en 2019 con las 1.000 Millas de Sebring (Florida, EEUU, el 15 de marzo; y con las dos pruebas que se repiten en el calendario: las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica), el 4 de mayo; y las 24 Horas de Le Mans (Francia), el 15 y el 16 de junio.