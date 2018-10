Pablo Guerrero y Agnieta Francke, vencedores de la IV Bokerón Bike

El ciclista malagueño Pablo Guerrero (Inteja Dominican) ha conquistado la IV Bokerón Bike 'Ciudad de Málaga' en hombres, mientras que la holandesa Agnieta Francke (Rosadobike) ha sido la ganadora en categoría femenina, dándole ambos el relevo a José Ignacio Rubio (Makinón Bikes) y Carmen Campaña (Harman Bikes), vencedores de la edición de 2017. En segundo lugar cruzó la línea de meta 'Triki' Beltrán (Wolfbike) con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 31 segundos y el bronce fue para Jesús 'Curro' Pérez Priego (Eshmun Sport Clinic-Makinon), quien sufrió una dura caída mediado el recorrido que no le impidió subir al podio absoluto y élite masculino. "Me he encontrado muy bien desde el principio y esta prueba es una forma de alargar una temporada que para mí había sido muy corta por diversas circunstancias", declaró Pablo Guerrero.

Un pelotón de unos 150 'bikers' participó en la maratón malagueña de mountain bike dispuesto a superar los 65 kilómetros de distancia y 2.100 metros de desnivel positivo acumulado. A las 10:10 horas se dio la salida desde el Polideportivo de Ciudad Jardín, ubicado en la capital malagueña, hasta el inicio del sendero de Picapedreros, puerta de acceso al Parque Natural de los Montes de Málaga desde donde se dio la salida real y, posteriormente, se ubicó la línea de Meta.

Desde el inicio la ambición de Pablo Guerrero se reflejó en su fuerte empuje, tan solo aguantado por José Luis Carrasco (Sport Bike) en los primeros kilómetros. Ambos se posicionaron en cabeza de carrera presagiando lo que sería una gran batalla por los primeros puestos de la carrera. Tras un tira y afloja entre ambos corredores, tuvo que ser la mala suerte en forma de pinchazo la que se cerniera sobre Carrasco y le diera la ventaja al ciclista malagueño para tomar cierta ventaja.

En el kilómetro 20, Pablo Guerrero iba en cabeza a seis minutos de Manolo 'Triki' Beltrán y de José Luis Carrasco, que sufrió un segundo pinchazo que lo alejó del podio para acabar noveno. Aunque los técnicos descensos igualaban la carrera, ningún corredor fue más fuerte que el coíno, quien demostró un excelente estado de forma en esta IV edición de la Bokerón Bike 2018.

En cuanto a las mujeres, la granadina Rocío Martín (Semar) puso un fuerte ritmo durante los primeros cinco kilómetros, pero Agnieta Francke demostró su gran estado de forma aguantando el envite inicial y tomando ventaja en la primera gran subida. A partir del kilómetro 20, la brecha entre ambas ciclistas se fue abriendo hasta consolidarse en los 15 minutos. "Rocío empezó tirando muy fuerte, pero he aguantado e incluso he ido arañando tiempo en las subidas; en las bajadas ella me ha recortado, pero no ha sido suficiente", dijo la vencedora absoluta.

De este modo, la ciclista holandesa ganó la general y la categoría élite femenina invirtiendo 3 horas, 35 minutos y 14 segundos. Le siguieron en segunda posición Rocío Martín con 3 horas, 50 minutos y 11 segundos y la también ganadora sub-23 femenina Sara Espinosa (San José del Valle Valle-Bike) subió al tercer cajón del podio absoluto con un registro de 4 horas, 21 minutos y 12 segundos.

En máster 30, los tres primeros clasificados fueron Bruno Cuesta, Samuel Núñez y Borja Parejo; en máster 40, el podio fue para Alejandro García, Juan Fernández y Pedro Cuenca; en máster 50, José García, Jacinto Ruiz y Juan Carlos Alba y en máster 60, Francisco López Redondo.

La prueba ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, con la Capitalidad Europea del Deporte 2020. El respeto al medio ambiente ha sido clave, de ahí el apoyo de Málaga cómo te quiero y el Parque Natural Montes de Málaga, sin olvidar a Rincón Dental, Fundación Fomento Deporte, Tuvalum, Silverback, XRCBike, El Colmenero de Alhaurín, Infisport, Solfrío, Tortas Carmen Lupiáñez, Cruzcampo, Frudel, GreenMotor, KTM, Todomoto, Covey, Goldcar, Cocacola -Buen Ambiente-, Powerade, Sincrobox, PTM y Avance Deportivo.

LISTADO DE GANADORES

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MACULINA

Pablo Guerrero (2h, 41', 56'').

'Triki' Beltrán (2h, 52', 30'').

Jesús Pérez Priego (2h, 56', 38'').

Alejandro García (2h, 56', 55'').

Javier Ramírez Abeja (3h, 3', 23'').

PODIO ABSOLUTO FEMENINO

Agnieta Francke (3h, 35', 14'').

Rocío Martín (3h, 50', 11'').