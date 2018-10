Alonso: "Hacer la IndyCar a tiempo completo nunca estuvo en mis planes"

El piloto español Fernando Alonso ha afirmado en el Circuito de las Américas, escenario este fin de semana de Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, que disputar la IndyCar en 2019 a tiempo completo nunca estuvo en sus planes.

El bicampeón mundial, que dejará la F1 cuando acabe la presente campaña, reveló que ya sabía "desde hace meses" que el equipo McLaren no iba a participar a tiempo completo la IndyCar en 2019. El viernes el jefe de la escudería, Zak Brown, lo hizo público en Austin.

"Yo lo sabía en agosto. No afecta para nada. Lo sé desde hace meses y tampoco era mi intención. Fui a probar el IndyCar en septiembre para ver cómo era el coche, pero tampoco había ninguna implicación para el futuro, como ya había dicho. Cuando lo dijo y he leído ya 'un revés para Alonso', pues revés ninguno. No entraba nunca en mis planes y por lo tanto no cambia nada", dijo Alonso en declaraciones que reproduce motorsport.com.

"Mi programa de festejos de cara al año que viene lo tengo claro desde hace muchos meses, solo que hay que coser algunas cosas todavía, entrelazar planes, algunas categorías, algunas marcas... Cuando esté todo en su sitio, lo anunciaré, pero el campeonato entero de IndyCar no era una opción que me apeteciese por la implicación que conlleva", añadió Alonso.

"Me apetecería correr algún día, pero no justo el año que viene con 17 carreras, todas en América, aprender todo de cero, y esa implicación nunca había entrado en mis planes. Que lo descarte McLaren es una cosa de equipo, si ellos iban a entrar, en ningún caso iba a ser conmigo", comentó.

Sobre la opción de hacer como en 2017, cuando disputó con McLaren únicamente las 500 millas de Indianápolis, Alonso dijo: "Igual un evento simple se puede hacer como el año pasado, pero todavía son cosas que estamos viendo".